الجامعة القاسمية تؤسس مكتباً خاصاً لاستقطاب الطلبة الأكفاء

الشارقة 24 – وام:

استحدثت الجامعة القاسمية بمقرها، مكتب العلاقات الدولية واستقطاب الطلبة الأكفاء، للدراسة بالجامعة ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الجامعة، وذلك بالتعاون مع سفارات دولة الإمارات المنتشرة في مختلف دول العالم .

وقال الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة، إن الجامعة تشهد إقبالاً كبيراً، حيث تجاوز إجمالي الذين تقدموا للدراسة 2700 طالب وطالبة، وبعد إخضاعهم للاختبارات واجتياز المقابلات يتم اختيار 125 طالباً وطالبة لكل فصل دراسي بإجمالي 250 دارساً ودارسة.

وأضاف خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الجامعة، أن آليات قبول الطلبة خضعت للتعديل من أجل انتقاء صفوة الطلبة، وبات الاختيار مرهوناً بجدية طالب العلم والتفوق والسن، حيث لا يتم قبول كبار السن ومن مضى على حصوله على شهادة الثانوية مدة طويلة، مؤكداً أن المقابلات الشخصية، والتي تكون عبر التقنيات المرئية، أسهمت في انتقاء المتميزين الراغبين بتعلم الدين.