"أميركية الشارقة" تشارك بجناح في معرض التعليم الدولي

الشارقة 24:

شهد جناح الجامعة الأميركية في الشارقة، المشارك في معرض التعليم الدولي بمركز إكسبو الشارقة، إقبالاً كبيراً من الطلبة من مختلف أنحاء الدولة والمهتمين ببرامج الجامعة من أولياء الأمور والمهتمين بالتسجيل في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الجامعة، حيث تعرفوا على البرامج المتنوعة التي توفرها الجامعة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى فرص التطور الذاتي المتوفرة للطلبة لتوسيع تفكيرهم النقدي ومهارات التواصل والقيادة، بالإضافة إلى فرص التطور الذاتي المتوفرة للطلبة لتوسيع تفكيرهم النقدي ومهارات التواصل والقيادة.

وتم اطلاع الزائرين أيضاً على المرافق المتميزة والمتوفرة للطلبة في حرم الجامعة، وقد صنفت "أميركية الشارقة" من قبل تايمز هاير ايديوكيشن لتصنيف الجامعات العالمي في المرتبة الأولى في العالم، من حيث تنوع جنسيات الطلبة الأمر الذي يوفر لحياة الحرم الجامعي تعدداً ثقافياً غنياً.

وتحدث علي شحيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاستقطاب والقبول في "أميركية الشارقة" عن جودة البرامج المتوفرة بالجامعة قائلاً: "باعتبارها واحدة من أكثر الجامعات المرغوبة في الشرق الأوسط، نلتزم بتقديم أفضل التعليم للطلبة المؤهلين بغض النظر عن أصلهم وخلفيتهم وجنسيتهم وديانتهم، ونقوم بتوفير المنح الدراسية والمساعدات المالية لجميع الطلبة المستحقين سواء لطلبة العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات أو إدارة الأعمال التي تهيئ الطلبة لعالم الشركات العالمي التنافسي، وذلك لتحقيق الاستفادة الكبرى من برامج الجامعة."

وأضاف، "نشعر بالفخر وبالتشجيع عندما نرى هذا الاهتمام وهذه النظرة الإيجابية للجامعة من قبل الطلبة وأولياء أمورهم المهتمين ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا، ونتطلع إلى الأمام للترحيب بهم".