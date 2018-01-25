جامعة الشارقة تشارك في فعاليات "معرض التعليم الدولي"

الشارقة 24:

تفقد سعادة الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة يرافقه سعادة عبد الله بن سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور الأستاذ ماجد محمد الجروان نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون العلاقات العامة، جناح جامعة الشارقة المشارك ضمن فعاليات معرض التعليم الدولي المقام في مركز "إكسبو" الشارقة، حيث قدمت الدكتورة نادية فرحات مدير إدارة التوجيه الأكاديمي واستقطاب الطلبة بالجامعة، عرضاً عن جامعة الشارقة للتعريف بمرافق الجامعة وكلياتها والبرامج العلمية المطروحة فيها، والمراكز العلمية والمعاهد البحثية ومختبرات الجامعة واستديوهاتها.

كما شهد جناح الجامعة إقبالاً كثيفاً من قبل الطلاب وأولياء الأمور والزائرين، بهدف التعرف على البرامج الأكاديمية بالجامعة سواء في مرحلتي البكالوريوس أو الدراسات العليا والتي بلغت أكثر من 95 برنامجاً دراسياً، كما تتميز جامعة الشارقة في أنها تُعد الأولى على المستوى الدولي من حيث التعددية وتنوع جنسيات الطلبة الدارسين فيها، وتعمل جامعة الشارقة إلى الاهتمام بتطوير العملية التعليمية كيفياً وليس كمياً فقط، وأن الميزة الأساسية للجامعة ليست في تعدد البرامج الأكاديمية المطروحة للدراسة بها فحسب، ولكن في تلبية احتياجات المجتمع المحلي والإقليمي. وخلال فترة المعرض حرص فريق العمل المشارك من الجامعة في الإجابة على استفسارات الحضور، وتقديم المساعدة للطلاب على اختيار التخصص الأكاديمي المناسب لميولهم العلمية ومهاراتهم الشخصية.