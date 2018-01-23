وفد من أكاديمية العلوم الشرطية يزور جامعة الشارقة

الشارقة 24:

زار جامعة الشارقة، الإثنين، وفد من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، برئاسة مديرها العام العقيد الدكتور محمد خميس العثمني، وكان في استقباله سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة ونواب المدير وعدد من عمداء الكليات.

ضم وفد الأكاديمية كلاً من المقدم عبد الله اليحيائي مدير إدارة كلية الضباط والمقدم جمال الشحي رئيس قسم التعليم والدراسات العليا، والمقدم أحمد الشامسي رئيس قسم شؤون الطلاب والمقدم محمد السويدي رئيس قسم المتابعة، والأستاذ الدكتور عماد حسين عميد كلية الدراسات العليا، كما حضر من جانب جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العلي، والأستاذ الدكتور رأفت العوضي قائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا.



ورحب الدكتور النعيمي مدير الجامعة بوفد أكاديمية العلوم الشرطية معرباً عن استعداد جامعة الشارقة لتطوير العلاقات بين الجانبين، بما يخدم عملية البحث العلمي وإعداد الدراسات والمشاريع والأبحاث المشتركة في القضايا العلمية والأمنية المستحدثة، التي تتطلب تسليط الضوء عليها بشكل علمي ممنهج يعود بالإيجاب على الجوانب التعليمية والأمنية ويستفاد منها في الجوانب العملية والتطبيقية لدى الجانبين.

كما بحث الجانبان إمكانية توقيع اتفاقية لإصدار شهادات مشتركة لمشاريع تخدم المجتمع، ومشاريع استراتيجية أخرى في الجوانب التقنية والإلكترونية وارتباطها في تعزيز الطمأنينة والاستقرار لدى أفراد المجتمع.

وناقش الجانبان معايير وآليات الإشراف على البحوث والرسائل العلمية في برنامجي الماجستير والبكالوريوس المطبقة في الجامعة والأكاديمية، وذلك لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الإطار.

وفي ختام الزيارة تبادل كلاً من العقيد العثمني مدير عام الأكاديمية والدكتور النعيمي مدير الجامعة الدروع التذكارية.