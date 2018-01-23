ورشة تدريبية لطلاب كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

نظمت كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، وبالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة، ورشة فنية تدريبية لطلبة الكلية، ضمن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية، بحضور الفنان البحريني محسن غريب، وذلك بهدف تعريف الطلبة بالفن الإسلامي، والاطلاع على التجارب المختلفة لفنانين معروفين في هذا المجال.

كما تهدف الورشة أيضاً إلى اكساب الطلاب المزيد من المهارات والخبرات الفنية والاطلاع على المدرسة الحروفية في الفن، والتي تهتم بتوظيف الحروف العربية مع خامات متنوعة ومجموعات لونية في تصميم اللوحات الفنية.

واستمرت الورشة على مدى يومين بمشاركة 20 طالباً وطالبة من تخصصات مختلفة، وذلك باستخدام عدة تقنيات مختلفة منها الطباعة الحريرية، والحروف البارزة (جسو).



ويُعد الفنان محسن غريب من الفنانين المعروفين على مستوى دول مجلس التعاون حيث شارك في أكثر من 25 ورشة تدريبية في دول الخليج على مدار ثلاث سنوات، وله ثلاثة معارض شخصية.