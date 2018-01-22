الجامعة القاسمية و "الشارقة للوثائق والأرشيف" توقعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24:

وقعت الجامعة القاسمية ممثلة في دار المخطوطات، اليوم الإثنين، بمقرها، مذكرة تفاهم مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف لتعزيز التواصل وتوطيد العلاقات الثنائية بين المؤسستين، وتبادل الخبرات والمعارف والآراء والاستفادة من الإمكانيات الفكرية والفنية في مجال إدارة الوثائق والأرشيف، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وقع المذكرة من جانب الجامعة القاسمية مديرها العام سعادة الأستاذ الدكتور رشاد سالم، ومن جانب هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف سعادة صلاح المحمود مدير عام الهيئة.

وتتمحور بنود المذكرة حول تعزيز مفهوم التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والاستشارات المتعلقة بالوثائق والأرشيف، وتبادل المعرفة من خلال الدورات التدريبية والتثقيفية في مجال إدارة الوثائق ومعالجتها، وتبادل ما يصدر عنهما من دراسات وبحوث وكتب ودوريات ومنشورات وكذلك الخبرات في مجال إدارة وحفظ وتعقيم وترميم الوثائق، بالإضافة إلى تقديم المساعدة العلمية والفنية في مجال حماية الوثائق وصيانتها.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور رشاد سالم، عقب التوقيع: "أن الجامعة القاسمية تحرص على التواصل مع كافة الدوائر والهيئات الحكومية في الدولة ذات الصلة"، مشيراً: "أن هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف تعتبر شريكاً استراتيجياً منذ تأسيس الجامعة وصولاً إلى تأسيس دار المخطوطات، لذا فإن توقيع هذه المذكرة يزيد من ارتباطنا مع الهيئة ويفتح أمامنا مجالات أوسع للتعاون المثمر وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات".

وأشار سعادته إلى أن الجامعة القاسمية بصدد تأسيس أرشيف خاص بها بالتعاون مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، لافتاً إلى أن الأرشيف سيكون في مرحلته الأولى ورقياً تمهيداً لجعله إلكترونياً يضم كافة وثائق الجامعة.

من جانبه، قال سعادة صلاح سالم المحمود: "إن هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف تسعى لتحقيق الأهداف التي أُسست من أجلها، بجمع وحفظ الوثائق والمحافظة عليها ونشر الوعي والمعرفة فيما يتعلق بعملها، وتعمل على تطوير مجال إدارة وتنظيم الوثائق بإمارة الشارقة، وتسعى إلى حفظ الذاكرة الوطنية باتباع النظم والمواصفات والمقاييس الحديثة".

وأشار المحمود: "أن توقيع مذكرة التفاهم مع الجامعة القاسمية يمثل إضافة للهيئة لما تتمتع به الجامعة من سمعة عالمية في نشر سماحة الإسلام وتعاليمه عن طريق طلبته الدارسين الذين يمثلون مختلف دول العالم".

وأضاف أن المذكرة ستمكن الهيئة من الاستفادة من الامكانيات التي تتمتع بها دار المخطوطات من أحدث أجهزة تعقيم وترميم المخطوطات وأجهزة التصوير الضوئي على مستوى العالم، والتي حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، على توفيرها في الدار".

وأكد سعادته أن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة يولي نظام التوثيق والأرشيف اهتماماً كبيراً من خلال توجيهه كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في الإمارة بأهمية أرشفة وثائقهم، منوهاً إلى أن عدد الدوائر الحكومية التي استعانت بهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف لأرشفة وثائقها بلغ حتى الآن 17 جهة حكومية.

ونوه إلى أن دائرة التخطيط والمساحة هي أول دائرة تصل إلى مرحلة التطبيق الفعلي لتنظيم أرشيفها، مضيفاً أن الهيئة تحرص على التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة بالدولة وفي مقدمتها الأرشيف الوطني التابع لوزارة الرئاسة، وكذلك مركز جمعة الماجد للدراسات الإسلامية.

كما تستعد لتخريج الدفعة الرابعة للدبلوم المهني في الأرشفة من موظفي حكومة الشارقة في معهد الشارقة للوثائق والأرشفة بكلية المجتمع في جامعة الشارقة.

كما أن الهيئة بدأت حالياً بتنفيذ فكرة إنشاء السجل التاريخي لتوثيق تاريخ المؤسسات الحكومية، حيث بدأت مع بلدية الشارقة والسجل العقاري، كما تم الاتفاق مع شرطة الشارقة للبدء معها أيضاً.