بدء التسجيل في "جائزة الجامعة القاسمية للقرآن والسنة"

الشارقة 24 – وام:

فتحت الجامعة القاسمية ومؤسسة القرآن الكريم والسنة في الشارقة باب التسجيل في "جائزة الجامعة القاسمية الدولية للقرآن الكريم والسنة النبوية" في دورتها الرابعة لطلبة الجامعات بدءاً من اليوم الأحد وحتى 22 من شهر مارس المقبل داخل الدولة وخارجها والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة.

وتشترط الجائزة أن يكون المتقدم من المسجلين في الجامعة القاسمية للعام الدراسي 2017/2018، فيما ستبدأ التصفيات في الثاني من شهر أبريل المقبل.

وتم إطلاق الجائزة في دورتها الرابعة للطلبة الذكور والإناث من داخل الدولة وخارجها في فروع القرآن كاملا والعشرين جزءا والعشرة أجزاء والخمسة أجزاء وفرع السنة النبوية بإجمالي جوائز تصل إلى 300 ألف درهم.

تم الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الجامعة في مقرها بحضور الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية وسلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة في الشارقة وجبر عفانة رئيس شركة فاست لمقاولات البناء وعمر الشامسي مدير مؤسسة القرآن الكريم والسنة والعديد من الأكاديميين والإداريين في الجامعة وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

كما شهد المؤتمر تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للجائزة.

وأكد الدكتور رشاد سالم أن رؤية الجامعة تتمثل في تخريج جيل يفهم الإسلام بوجهه الصحيح وإدراك ما يتميز به من سماحة ووسطية واعتدال، مؤكدا أن دولة الإمارات بصفة عامة تولي القرآن الكريم اهتماما كبيرا وإمارة الشارقة بصفة خاصة لها مؤسساتها في هذا المجال.

وأضاف أن الجامعة القاسمية التي أسست وفق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة محورها بناء الإنسان والعناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتجويدا تأتي في مقدمة منهجها لذا تنطلق الدورة الرابعة من الجائزة بهوية جديدة وهي إلى العالمية بالتعاون مع مؤسسة القرآن الكريم والسنة الحكومية بالشارقة والعديد من الجهات الراعية من مؤسسات حكومية وجهات خاصة.

وأوضح أن من بين الشروط العامة للجائزة "داخل و خارج الدولة" أن يكون المتقدم للجائزة من المسجلين في جامعته للعام الدراسي 2017 - 2018 ويحق للمتسابق المشاركة في نفس الأفرع للأعوام التالية إن لم يكن من الفائزين الثلاثة الأوائل، فيما يقتصر اشتراك المتقدم من خارج الدولة على فرع "القرآن كاملا" إضافة إلى أن المشاركة في الجائزة تقتصر على طلبة البكالوريوس ويحق للمتسابق من داخل الدولة الاشتراك في فرع الحديث وأي فرع من فروع القرآن الكريم .

من جهته، أشاد سلطان مطر بن دلموك بجهود الجامعة القاسمية وتعاونها وحرصها على تعميم فائدة حفظ القرآن الكريم وتشجيع الطلبة والطالبات على الاهتمام به في إطار دراستهم للعلوم الشرعية وذلك من خلال الجائزة وانطلاقها نحو العالمية وإتاحة المشاركة للطلبة من خارج الدولة.

وأشار إلى أن الجائزة تعد جزءا من التعاون مع الجامعة وتلاقي الجهود المشتركة للتشجيع على حفظ القرآن الكريم وفهم السنة النبوية من خلال فروع الجائزة وأقسامها ودور المؤسسة في تحكيمها.