"أميركية الشارقة" و"إمداد" تتعاونان لإعداد قادة الغد

الشارقة 24:





عقدت "إمداد"، وهي مجموعة شركات تتخذ من دبي مقراً لها، وتقدم خدمات متكاملة ومستدامة لإدارة المرافق، تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، بالشراكة مع مركز التعليم التنفيذي والمهني بالجامعة الأميركية في الشارقة، لتزويد كبار المدراء التنفيذيين فيها بالمهارات اللازمة لدفع الابتكار في المستقبل.

وشارك 14 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة في البرنامج التنفيذي لإمداد والذي استمر لثلاثة أشهر، وأتموا جميعاً البرنامج بنجاح، حيث جرى حفل تخريجهم في الجامعة الأميركية في الشارقة يوم الثلاثاء 16 يناير، وغطى البرنامج وحدات تشمل الريادة الثقافية وتشكيل الاستراتيجية وتحديات القيادة الحديثة وإدارة المعلومات وإدارة الناس وإدارة التغيير.

وركز البرنامج على توفير القدرة للمشاركين على قيادة المجموعات في سوق شديد المنافسة وعالمي التوجه، وقدم البرنامج خبراء في إدارة القيادة بسمعة عالمية، بمن فيهم جيف سنجر، وهو خريج ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هارفرد ويعمل في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في الشارقة.

وأكد الدكتور ايلياس فيسفيكيس، مدير مركز التعليم التنفيذي والمهني بالجامعة الأميركية في الشارقة، على أهمية أن يدمج برنامجاً مثل برنامج إمداد بين الخبرات العالمية وبين المعرفة والخبرة المحلية، وهذا يضمن التأثير الأكبر على المشاركين وتحقيقه النتائج الأفضل للشركة التي يعملون فيها، وأضاف بأن منطقتنا تتعرض للتحديات والفرص الفريدة التي لا تراها في أية بيئة عمل أخرى، ولهذا من المهم أن نأخذ هذه الظروف بعين الاعتبار عند تصميم برامج القيادة، وقد تم تصميم هذا البرنامج بالشراكة والاستشارة اللصيقة مع إمداد حتى يفي باحتياجاتها بالتحديد، مما يضمن عائداً قوياً على الاستثمار.

وأعرب مروان عثمان، المدير التنفيذي لرأس المال البشري والإدارة في إمداد عن سروره بالنتائج الممتازة التي تم إنجازها من قبل المشاركين في هذا البرنامج، مؤكداً بأنهم بدأوا بالفعل بملاحظة تحول إيجابي في مكان العمل كنتيجة لهذا البرنامج، وأضاف بأنها كانت فرصة جيدة أن يتعلم هذا العدد المهم من الإدارة التنفيذية العليا من خبراء أعمال عالميين، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى ما سيحققه ذلك البرنامج من نتائج تعود بالنفع على إمداد في الأسابيع والأشهر المقبلة.