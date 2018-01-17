مدير الجامعة القاسمية يلتقي أمين عام المنتدى الإسلامي

الشارقة 24:

بحث الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية خلال استقباله، الثلاثاء، بمكتبه بمقر الجامعة الدكتور ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى الإسلامي بالشارقة، أوجه التعاون وتعزيز البرامج المشتركة مع المنتدى الإسلامي.

وأعرب الأستاذ الدكتور رشاد سالم عن تقديره الكبير لكافة الأدوار التي يقوم بها المنتدى الإسلامي كمؤسسة حكومية في إمارة الشارقة، تحمل على عاتقها نشر الثقافة المجتمعية الإسلامية لكافة فئات المجتمع وما تطرحه دوريا من برامج ودورات تمثل إضافة علمية تنويرية.

من جهته أكد الدكتور ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى الإسلامي أن الجامعة القاسمية حققت ريادة علمية كصرح تعليمي في إمارة الشارقة باستقبالها الطلبة من مختلف أقطار العالم، وتدريسهم كافة المناهج الإسلامية والعلوم العصرية وفق رؤية ثاقبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للجامعة بنشر وسطية الإسلام وسماحته.

وأشار إلى أن المنتدى الإسلامي، وفي إطار تلاقي أدواره وأهدافه والتي خطها صاحب السمو حاكم الشارقة يسعى لتعزيز أوجه تعاونه مع الجامعة القاسمية لما لها من أستاذة وتخصصات يشار إليهم بالبنان.

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون في العديد من المجالات بين الجامعة القاسمية والمنتدى الإسلامي وتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع، وطرح البرامج والدورات المختلفة التي يساهم فيها الجانبين من منطلق تكامل الأدوار وتلاقيها في نشر الثقافة والعلوم والمعارف وتنفيذ الفعاليات والدورات المشتركة.