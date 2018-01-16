مدير "القاسمية" يستقبل رئيس مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجية

الشارقة 24:

التقى الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، محمد عيسى العدوان رئيس مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجية، وأطلعه على ما تضمه دار المخطوطات الإسلامية بمقر الجامعة.

ورحب مدير الجامعة برئيس مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجية، مؤكداً على ما يتولاه المركز من دراسات وطرح للقضايا الحيوية والتي تشكل فكراُ أكاديمياُ متخصصاً.

من جانبه، أكد محمد عيسى العدوان رئيس مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجية إلى حرصه على زيارة الجامعة القاسمية والاطلاع على دار المخطوطات الإسلامية والتي باتت تشكل منارة من منارات الإشعاع الحضاري والعلمي والمعرفي.

بعد ذلك قام الأستاذ الدكتور رشاد سالم باصطحاب الضيف في زيارة شملت كافة أقسام دار المخطوطات الإسلامية بالجامعة القاسمية، وأوضح الدكتور رشاد أن الدار هي إحدى مكرمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لافتاً إلى أن قيمتها تتجلى في كونها تمثل الموروث الحضاري والفكري والحفاظ عليها يمثل الحفاظ على تأريخ الفكر واللغة والمعتقدات والمعارف، موضحاً أن المخطوطات بالدار بها مخطوطات أصلية تتجاوز 1500 مخطوطة وجميعها من المقتنيات الخاصة لصاحب السمو حاكم الشارقة.

وتجول الدكتور رشاد وضيف الجامعة في المبنى وأطلعه على ملحقاته من مسرح وغرف للعرض، بالإضافة إلى غرف للإدارة وما بها من أجهزة الاطلاع والاستفادة العلمية وقاعة المحاضرات وأخرى لترميم وتجليد الكتب القديمة، وجرى الاطلاع أيضاً على عدد من المخطوطات المتوافرة في الدار.

وأشار الدكتور رشاد إلى أن هذه المخطوطات والوثائق من أنفس المخطوطات التاريخية وهي من مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة الخاصة التي جمعها خلال زياراته لدول العالم المختلفة، لافتاً إلى أن المخطوطات أغلبها أصل للمخطوط وفي حالة صحية جيدة وليس بها تلف وتركز على العلوم الدينية والتاريخ والإنجازات العلمية التي أبدعها العلماء العرب والمسلمون.

حضر اللقاء، كل من سالم الجروان نائب المدير للشؤون المالية والإدارية، وسعيد المعدواي القائم بمهام المشرف العام لدار المخطوطات الإسلامية وعلي النقبي مسؤول العلاقات العامة بالجامعة.