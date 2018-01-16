"الشارقة لعلوم الفضاء" ينظم ورشة "كان سات" لطلاب جامعة الشارقة

الشارقة 24:

تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة والمدير العام لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بالجامعة، نظم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ورشة عمل لتدريب طلبة الجامعة على التجارب العملية لبناء 15 قمراً صناعياً متناهي الصغر "كان سات"، باستخدام مكونات كهربائية شائعة الاستخدام.

بحضور البروفسور عالم رستم من قسم الملاحة الفضائية بجامعة إسطنبول للتقنية، وفريق عمل القمر الصناعي الصغير "كيوب سات".

امتدت الورشة التدريبية لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 8 إلى 10 يناير الجاري، بمشاركة 79 من الطلاب المسجلين في مختبر القمر الصناعي الصغير "كيوب سات".

وافتتح البرنامج الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، الذي أكد على أهمية ورشة العمل في تطوير تكنولوجيات الفضاء في جامعة الشارقة، والجانب الإيجابي لبرنامج القمر الصناعي الصغير "كيوب سات"، نظراً لطبيعته التي تغطي مختلف المجالات وتضم طلاباً من كليتي الهندسة والعلوم بأقسامهما العشرة.

وتمكن الطلاب خلال البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام من الاطلاع على التوجهات العالمية الجديدة في تكنولوجيا الفضاء فيما يخص الأقمار الصناعية الصغيرة مثل "كيوب سات " و "كان سات"، بصفتهما أدوات تعليمية جوهرية.

وقدم البروفسور عالم رستم شرحاً تفصيلياً للتجربة التركية في بناء القمر الصناعي الأول "كيوب سات".

وأشار الأستاذ الدكتور إلياس فرنيني نائب مدير مركز الفضاء والفلك للمختبرات والمرصد الفلكي، أن ورشة العمل قدمت وصفاً موجزاً للقمر الصناعي متناهي الصغر "كان سات" ومهام البعثة وأجهزة الاستشعار وأجهزة وبرمجيات القمر الصناعي "كان سات"، وبرمجة وحدات التحكم الدقيقة ونظام تحديد المواقع الفضائي "GPS"، وتطوير المحطة الأرضية للقمر الصناعي "كان سات" والتصميم الهيكلي للقمر الصناعي وتصميمه وتطويره، بالإضافة إلى هبوط القمر الصناعي وتصميم نظام الهبوط والدمج النهائي والفحوص الوظيفية للقمر واختبار السقوط وتحليل ما بعد الإطلاق.

كما تم تقسيم الطلاب المشاركين إلى 15 مجموعة مختلفة تولت كل منها مهمة.