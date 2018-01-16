وفد من جامعة ميغالايا للعلوم والتكنولوجيا يزور جامعة الشارقة

الشارقة 24:

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وفدًا من جامعة ميغالايا للعلوم والتكنولوجيا بالهند، الذي يزور جامعة الشارقة سعياً منه لتأسيس علاقات تعاون مشتركة بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية وابتعاث الطلبة، وتبادل الخبرات وتشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي، إلى جانب مناقشة إمكانية عمل برامج ومشاريع بحثية مشتركة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

رحب سعادة مدير الجامعة بالحضور، وعرفهم بالجامعة وكلياتها ومرافقها ومعاهدها البحثية وبرامجها المطروحة في الحقول والتخصصات العديدة، كما عرف الوفد بكيفية عمل المجموعات والمشاريع البحثية التي تخدم المجتمع بمشاركة نخبة من المختصين داخل وخارج الجامعة، إلى جانب ذلك تمت مناقشة إمكانية التعاون في عقد مؤتمر يجمع الأفكار والمشاريع البحثية التي تهم الطرفين.

ضم الوفد الأستاذ الدكتور ألاكا سارما عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، والأستاذة محجبين رحمن مدير عام الموارد البشرية، والدكتور رشمي باروه رئيس قسم إدارة الأعمال، والدكتور بابيا دوتا رئيس قسم التنمية الريفية، وحضر مراسم استقبال الوفد كل من الأستاذ الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ الدكتور محمد معالج والأستاذ الدكتور محمد عفان بدر من كلية الهندسة. وفي نهاية اللقاء، قام الوفد بجولة اطلع خلالها على عدد من الكليات والمعاهد والمختبرات في الجامعة.