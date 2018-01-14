450 برنامجاً تدريبياً يقدمها مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

أعلن مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة عن خطته للبرامج التدريبية المزمع تنفيذها خلال العام 2018، والتي يسعى من خلالها المركز في هذا العام إلى تقديم خطة شاملة ومتنوعة من حيث عدد ومحتوى البرامج التدريبية، تماشياً مع النظرة الشاملة لجامعة الشارقة، صرح بذلك الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير المركز، حيث أضاف أن خطة هذا العام تتضمن برامج تدريبية وأكاديمية تلبى احتياجات كافة المؤسسات والهيئات على اختلاف تخصصاتها ومجالات عملها، كما أنها تهتم برفع كفاءة أعضاء الهيئات الإدارية بتلك المؤسسات لكافة الدرجات الوظيفية، وصولاً إلى القيادات العليا.

وفي خطة هذا العام أيضاً تم إدراج مجموعة من البرامج لتطوير المهارات اللغوية في اللغات الأجنبية المختلفة مثل الإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، والعربية لغير الناطقين بها، كما أن الخطة قد توسعت في مجالات فنية وتقنية جديدة، تستند إلى قاعدة واسعة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، استجابة للمتطلبات التنموية والتحديات التي تواجهها المؤسسات، وبناء على المتغيرات التي طرأت على أسواق المال والأعمال.

واهتم مركز التعليم المستمر بجامعة الشارقة في هذا العام بوضع إمكانيات عدد كبير من الأساتذة والخبراء الأكاديميين بالجامعة في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي من خلال تقديم الاستشارات العلمية في مجال تخصصاتهم، حيث يمكن تقديم 286 استشارة شاملة لكافة أنواع الاستشارات، بالإضافة إلى أنها توفر أكثر من 450 برنامجاً تدريبياً، وما يقارب 50 من الدبلوم المهني بالإضافة إلى الترخيص بإجراء الاختبارات اللازمة للغة الإنجليزية، وعمل دراسات الجدوى، والتقييم المؤسسي، والبرامج التدريبية المصممة حسب الطلب.