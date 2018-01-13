أميركية الشارقة ترحب بالطلبة المستجدين لفصل الربيع

الشارقة 24:

رحبت الجامعة الأميركية في الشارقة، بالطلبة المستجدين لفصل الربيع 2018 وذويهم، خلال جلسة الترحيب التي عقدت مساء الجمعة، في حرم الجامعة، في بداية أسبوع إرشادي.

وينضم أكثر من 200 طالب مستجد، والذين تم اختيارهم من بين أفضل 20%، من طلبة المرحلة الثانوية، لفصل الربيع 2018 والذي سيبدأ في 21 يناير الحالي.

ويهدف اللقاء الترحيبي، إلى إعطاء الطلبة مفهوم عام حول الجامعة ولتجهيزهم للحياة الجامعية في أميركية الشارقة.

ورحب كيفين ميتشيل وكيل مدير الجامعة الانتقالي في كلمته الافتتاحية، بالطلبة المستجدين وذويهم، وأعرب عن تقديره لجهود الطلبة في الانضمام إلى الجامعة، معبراً بأنه تم اختيارهم من بين مجموعة كبيرة من المتقدمين المؤهلين تأهيلاً عالياً، وتثق الجامعة في إمكانياتهم لتحقيق النجاح، وأكد أنه سينضم هذا العام أكثر من 40 من طلبة برنامج التبادل الأكاديمي الدارسين في مستويي البكالوريوس والماجستير، والقادمين للانضمام لأميركية الشارقة من البحرين وأرمينيا والصين وجمهورية الدومينيكان وألمانيا وإيطاليا ومالي وهولندا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها من الدول.

بدوره، رحب علي الشحيمي المدير التنفيذي لإدارة الاستقطاب والقبول، بالطلبة الجدد وذويهم وهنأهم على بداية المرحلة التالية في مهنتهم الأكاديمية.