عائشة القاسمي تشهد حفل تخريج 673 طالبة في جامعة الشارقة

الشارقة 24:



تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، شهدت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة حفل تخريج الفوج الأول من الدفعة 18 من طالبات جامعة الشارقة وبلغ عددهن 673 خريجة لفصل الصيف والخريف من العام الدراسي 2016-2017، وذلك بمقر قاعة المدينة الجامعية.



وألقت الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات بالجامعة، كلمة بالنيابة عن سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، رحبت خلالها بالشيخة عائشة بنت محمد القاسمي والحضور، ورفعت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بتخريج هذه الكوكبة المباركة من مواكب العلم والمعرفة، كما هنأت الطالبات الخريجات وذويهن وأساتذتهن ومن أسهم في تأهيل هذه الكوكبة الإنسانية بالعلم والمعرفة والخلق الكريم.



واستعرضت خلال كلمتها بعض الإنجازات التي توصلت إليها جامعة الشارقة والنتائج التي حققتها لتسهم وبجدارة في تعزيز مكانتها بالصفوف الأولى بين الجامعات النظيرة على المستويات العالمية، وإعداد هذه الكوكبة الجديدة من فارسات العلم والمعرفة، ليتقدمن اليوم إلى الحياة العلمية والعملية التي أعدهن لها الأكفاء والأوفياء من أساتذة جامعة الشارقة في قاعات العلم ومختبراته وحقوله وميادينه المختلفة، وثنايا الأنشطة الصفية واللاصفية والفعاليات المختلفة التي هيأتها لهن جامعتهن خلال هذه الرحلة، في إطار بيئة تعليمة جامعية راسخة الخطى أسهمت في تشكيل الكيان العلمي والمعرفي والمنهجي للطالبات.



وأوصت د. الرحومي الطالبات الخريجات بالمشاركة في دعم وتلبية متطلبات الحياة العملية والوظيفية والخاصة بالمزيد من العلم والمعرفة.



من جهتها، شكرت هيلين العزيزي الرئيس التنفيذي لمنظمة بيزوورلد الإمارات والمؤسس لمنصة تعليم الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جامعة الشارقة على استضافتها في هذا الحفل الكريم، كما هنأت الخريجات على وصولهن إلى هذه المرحلة الهامة في حياتهن وحصولهن على الشهادة الجامعية.



وفي كلمة الخريجات، قدمت الطالبة روضة سالم الكمدة من كلية الاتصال الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، وقرينته سموه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، والشيخة عائشة بنت محمد القاسمي وللجامعة.



بعد ذلك تفضلت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي ترافقها الدكتورة سلامة الرحومي بتسليم الشهادات للطالبات الخريجات، حيث بلغ العدد الإجمالي لخريجات الصيف والخريف 673 خريجة من مختلف الكليات والتخصصات في الجامعة.