طلاب الجامعة القاسمية يتعرفون على إتيكيت لغة الجسد

الشارقة 24:

تعرف عدد من طلبة الجامعة القاسمية على فن الذوقيات من خلال استيعاب طرق وأساليب التعامل مع الآخرين لكسب ودهم من خلال المحاضرة التي نظمتها عمادة شؤون الطلاب بالجامعة القاسمية وتناولت في عنوانها "إتيكيت لغة الجسد".

اشتملت المحاضرة التي قدمها الأستاذ الدكتور عطا عبد الرحيم القائم بأعمال عميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية على عدد من المحاور أهمها فن الذوقيات المتعلق بكافة مهارات التحدّث والاستماع واستخدام لغة الجسد المرتبطة بالتعامل اليومي مع الأشخاص إلى جانب إطلاع المشاركين على أهم القواعد والممارسات التي تحدد قواعد السلوك في التواصل مع الآخرين باستخدام لغة الجسد.

وكثف المحاضر من طرح النماذج والأمثلة التي تمنح الطلبة مهارات التواصل مع الآخرين لإسعاد أنفسهم وإسعاد الأخرين، طارحاً مجموعة من المحاور التي شملت مفهوم كل من البرتوكول والإتيكيت ولغة الجسد وإتيكيت لغة الجسد والعلاقة التي تربط بين هذه المفاهيم ومحددها وآليات تفسيراتها.