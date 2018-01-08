جامعة الشارقة تكرم 136 طالبة متفوقة من الدفعة الـ 18

الشارقة 24:

شهدت سمو الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حفل تكريم 136 طالبة من الخريجات المتفوقات والمتميزات من الدفعة الـ 18 من كليات الشريعة والدراسات الإسلامية، والآداب والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والفنون الجميلة، والاتصال، والعلوم، والمجتمع، وذلك لفصلي الصيف والخريف من العام الدراسي 2016-2017.

بدأت فعاليات الحفل بعرض فيلم قصير عن الجامعة وإنجازات عمادة شؤون الطالبات في جميع أنشطتها الفنية، والرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والتعليمية والتي نفذتها عمادة شؤون الطالبات، إلى جانب دور فريق (الأشرز)، وشابات الجامعة، والأندية الطلابية في الأنشطة والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات والرحلات.

وبهذه المناسبة، ألقت الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات كلمة رحب فيها بالحضور من مديري الإدارات والمراكز، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأمهات الخريجات المتفوقات والمتميزات، وقدمت جزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي على حرصها الدائم على رعايتها الكريمة وحضور احتفالات جامعة الشارقة بطالباتها المتفوقات والمتميزات، وذلك مما يعزز قيمة هذه الاحتفالات ويجعل لها أثراً طيباً في نفوس الجميع.

ثم قدمت التهاني والتبريكات للطالبات المتميزات مؤكدة بأن تفوقهن وتميزهن العلمي والمعرفي سيبقى بشكل واضح أحد أهم الأهداف والأركان الأساسية للرسالة السامية التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، لجامعة الشارقة، كما قدمت التهاني المفعمة بالتبريكات لجميع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأولياء الأمور مؤكدة بأن تربيتهم لأبنائهم وتنشئتهم على التفوق والتميز العلمي، تطلبت منهم الكثير جداً ليس فقط في معايير البذل والعطاء والتضحيات في مراحل تنشئتهم المختلفة، بل وفي زراعة الثقة بالنفس، وفتح آفاقها، وتحريض التميز والإبداع فيها.

وفي ختام كلمتها، وجهت خطابها للطالبات المتفوقات والمتميزات قائلة: "أما أنتن أيتها البنات العزيزات فإننا نؤكد لكن أن أوطانكن تحتاج إلى إبداعكن وتميزكن لتحقيق التقدم والتطور في ميادين تنميتها الوطنية والاجتماعية، لأنها تحتاج بالأساس إلى إبداعكن وتميزكن في تحقيق هذا التقدم والتطور، لا سيما إذا عملتن على اكتساب المزيد من العلم والمعرفة، وخاصة في جامعتكن التي تفتح أبوابها دائماً لتستقبلكن ولتلبية أية تطلعات علمية أو معرفية تحتاجونها في ميادين برامجها من المعاهد والجامعات للدراسات العليا، والأبحاث العلمية".

ثم ألقت الطالبة طيبة مال الله محمد من كلية الاتصال كلمة بالنيابة عن زميلاتها الخريجات المتميزات، والتي تقدمت فيها بشكر جامعة الشارقة وكل من أسس وعمل في هذا الصرح العظيم لاستقطاب أفضل الأساتذة، وأحدث الوسائل والتقنيات والاستراتيجيات لمواكبة الحاضر وصنع المستقبل، وتوفير بيئة جامعية في أعلى مستوى من التقدم لتكون ملتقى للحضارات، إلى جانب ذلك أشادت بدور الجامعة في الربط بين الحياة الأكاديمية والحياة المهنية من خلال التدريب العملي ومعارض مشاريع التخرج، وأثنت على دور عمادة شؤون الطالبات في احتضان إبداعات وصقل مواهب الطالبات، ثم تقدمت بالشكر إلى أولياء الأمور لدعائهم الخالص ودعمهم الدائم وعطائهم اللامحدود، وأوصت الخريجات بأن يكن سفيرات للجامعة وأن يكرسن طاقتهن ومعارفهن في ميادين الخير متمنيه لهن دوام النجاح والتوفيق في حياتهن العملية.

وفي نهاية الحفل، تفضلت سمو الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، ترافقها الدكتورة سلامة الرحومي بتكريم الطالبات المتميزات وتسليمهن دروع التفوق وسط ترحيب وفرحة كبيرة من أولياء الأمور والحضور.