جامعة الشارقة تنظم ورشة "البحث العلمي والدراسات العليا"

الشارقة 24:

عقدت جامعة الشارقة ورشة عمل "البحث العلمي والدراسات العليا" بمشاركة أعضاء مجلس الأمناء ونواب مدير الجامعة ومجلس العمداء صباح اليوم الإثنين، بمكتب مدير جامعة الشارقة.

ترأس ورشة العمل، سعادة الدكتور عبيد المهيري رئيس اللجنة الأكاديمية بمجلس أمناء جامعة الشارقة، بحضور سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، وأعضاء مجلس الأمناء ونواب مدير جامعة الشارقة وعمداء كلياتها ومدراء معاهدها للبحث العلمي.

خلال الورشة، استمع سعادة مدير الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء إلى تقرير الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، عن أنشطة الدراسات العليا خلال الثلاث سنوات المنصرمة، والذي يؤكد أن الجامعة تسير على خطى ثابتة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو الجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، في إبراز جامعة الشارقة كإحدى الجامعات المتميزة في المنطقة على صعيد البحث العلمي والدراسات العليا، حيث تطرح الجامعة حالياً 9 برامج على مستوى الدكتوراه و19 برنامجاً على مستوى الماجستير، وبرنامجاً واحداً على مستوى الدبلوم العالي.

وأضاف الدكتور معمر من خلال التقرير، أن عدد طلبة الدراسات العليا بالجامعة ارتفع من 833 طالباً في عام 2014 إلى 1295 طالباً عام 2017، إلى جانب زيادة برامج الدراسات العليا بالجامعة من 24 برنامجاً عام 2014 إلى 29 برنامجاً عام 2017، كما ارتفع عدد خريجي الدراسات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه من 201 خريج عام 2014 إلى 236 خريجاً عام 2017.

كما استمع الحضور، إلى استراتيجية الجامعة تجاه الخطة المستقبلية للدراسات العليا والتي تضمنت التركيز على طرح برامج الدراسات العليا التي تهتم بحل مشاكل المجتمع الإماراتي، بجانب إنشاء ما يسمى برامج الدراسات العليا ذات الطبيعة البينية Graduate Interdisciplinary programs)) والتي يشترك فيها أكثر من تخصص واحد مثل برنامج الماجستير في الهندسة الطبية الحيوية، الذي شرعت الجامعة بالفعل في طرحه بالتعاون بين كلية الهندسة والكليات الطبية، وبرنامج الماجستير في الاتصال الصحي أو الطبي بالتعاون بين كلية الاتصال والكليات الطبية، كما تضمنت الخطة التوسع في فتح برامج دراسات عليا بالاشتراك مع بعض الجامعات العالمية، وزيادة عدد منح مساعدي التدريس ومساعدي البحث العلمي وذلك لاستقطاب المزيد من الطلبة المتفوقين محلياً ودولياً للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالجامعة التي تدرس حالياً برنامجاً لتعيين خرجيها من حملة الماجستير والدكتوراه في التخصصات المختلفة ليكونوا أساتذة المستقبل بالجامعة.

وفي نهاية الورشة، ناقش المشاركون العديد من المواضيع التي تخص البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة، سواء من حيث الإنجازات التي تحققت بالفعل أو من حيث الخطط المستقبلية التي ستعمل الجامعة لتحقيقها في مواجهة التحديات التي سوف تصاحب تلك الخطط، وكيفية التغلب عليها من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة، كما قدم كل من الأستاذ الدكتور مارتن بارستو، والأستاذ الدكتور كمال يوسف التومي مداخلتان حول البحث العلمي والدراسات العليا، وقدم الأستاذ الدكتور عبد الله حسين ملكاوي مداخلة عن الدراسات العليا في الجامعات العربية في مجال الهندسة، وقدم الأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب مداخلة عن علاقة الجامعة بمستشفى الجامعة والمستشفيات الوطنية ووزارة الصحة في مجال البحث العلمي، ثم انتهت ورشة العمل بحلقة نقاشية مفتوحة ناقش الحضور فيها الاستراتيجية التي يجب اتباعها لزيادة جودة البحث العلمي، وكيفية الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة من خلال التركيز في البحث العلمي على موضوعات ذات أولوية لتعزيز مكانة الجامعة إقليمياً وعالمياً.

الحضور من أعضاء مجلس الأمناء

الأستاذ الدكتور عبد الله حسين ملكاوي رئيس جامعة فهد بن سلطان بالمملكة العربية السعودية، والأستاذ الدكتور مارتن بارستو مساعد نائب مدير جامعة ليستر للمشاريع العلمية الاستراتيجية، مدير معهد ليستر لرصد الفضاء والأرض، وأستاذ الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة ليستر، والأستاذ الدكتور كمال يوسف التومي أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)/ أميركا، والأستاذ الدكتور جونتر ماير مدير مركز البحوث في شؤون العالم العربي، جامعة مينز، ألمانيا، رئيس الجمعية الألمانية لدراسات الشرق الأوسط، رئيس الجمعية الأوروبية لدراسات الشرق الأوسط، والدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والسيدة نورة النومان رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، والدكتورة محدثة الهاشمي مدير كليات التقنية في الشارقة.