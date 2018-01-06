جامعة الشارقة تُدرب موظفيها على الاستجابة للطوارئ

الشارقة 24:



تنفيذاً لتوجيهات سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، بشأن وضع خطط وبرامج تدريبية للموظفين تُعقد بشكل دوري، لتطوير مهاراتهم الفنية وتأهيلهم ليتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الحوادث والطوارئ وإدارة الأزمات، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه من خلال العمل التطوعي الذي يوفره برنامج "ساند"، نظمت إدارة المختبرات المركزية بعمادة الخدمات الأكاديمية المساندة بالجامعة دورة تدريبية للمستوى المتقدم للاستجابة للأزمات والطوارئ، بالتعاون مع فريق مدربي البرنامج الوطني التطوعي للاستجابة للطوارئ "ساند" لمشرفي المختبرات المركزية من كليات الجامعة، وأعضاء وحدة الأمن والسلامة، وفريق ضمان الجودة والفاعلية المؤسسية والاعتماد، والتي استمرت لمدة أربعة أيام.



وتهدف الدورة، إلى توعية وتدريب المشاركين على العمل الجماعي والبحث والإنقاذ المتقدم والتخطيط ووضع الخرائط وإنشاء منطقة المعالجة وإجراءاتها والتواصل أثناء الأزمـات والقيادة العامّة وبناء الفريق والإسعافات الأولية، حيث قدم المدربون عرضاً عملياً شارك فيه الحضور بالتطبيق النظري والعملي على بعض سيناريوهات الأزمات الوهمية في التحكم والسيطرة على الحدث والبحث والإنقاذ والإسعافات الأولية والإخلاء والتنظيم الميداني في حالات الكوارث والأزمات.