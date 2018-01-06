فريق جامعي إماراتي يفوز بجائزة التميّز من مسابقة "هواوي"

الشارقة 24:



تمكن فريق طلبة الجامعات الإماراتية، من الفوز بجائزة التميّز في مسابقة هواوي لمهارات تقنية المعلومات والاتصالات، التي جرت في مدينة شنزن الصينية.



وتشكل فريق طلبة الإمارات، نتيجة تعاون مشترك بين جمعية "البيت المتوحد" وشركة "هواوي" الصينية .



وأعرب سعادة سيف علي القبيسي رئيس مجلس إدارة جمعية "البيت متوحد" عن سعادته بالنتائج المتميزة التي أحرزها فريق الإمارات، مثمناً الشراكة الفاعلة مع شركة هواوي الرائدة عالمياً في مجال حلول المعلومات والاتصالات، في تنفيذ هذه المسابقة الهامة، التي شكلت فرصة مهمة للطلاب للتعلم وتطوير مهاراتهم وخبراتهم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال تواصلهم مع كبار المسؤولين التنفيذيين في هذا المجال والمزودين الرائدين لحلولها التقنية.



وكانت المسابقة قد أطلقت في الشرق الأوسط في أغسطس 2017، وتهدف إلى تعزيز الخبرات العملية لدى الطلبة والمطلوبة في سوق العمل، وإعدادهم ليصبحوا عناصر فاعلة وقيادية في المجالات العلمية.



وتأهلت الفرق بعد أن خاضت جولات تنافسية عديدة على المستوى المحلي، وشارك الطلبة أيضاً في ورشات العمل التقنية في مجالات الحوسبة السحابية والكثير من التقنيات المتطورة والحلول المستخدمة في عملية التحول الرقمي.



وقالت خلود القمزي طالبة في جامعة الإمارات العربية المتحدة: "تغمرنا السعادة لأننا قمنا بتمثيل الإمارات العربية المتحدة في مسابقة هواوي الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".



وقدم سعادة علي عبيد علي اليبهوني الظاهري سفير الدولة لدى الصين، الجائزة للفريق الإماراتي خلال حفل التتويج بحضور كبار الشخصيات الموفدة من الدول المشاركة.



وكانت مسابقة مهارات تقنية المعلومات والاتصالات 2017، التي أطلقتها "هواوي" بالتعاون مع 14 وزارة حكومية في عدد من الدول، قد حققت نجاحاً لافتاً في تنمية وإبراز المواهب الواعدة في تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، ووفرت فرصة لقاء 10285 طالباً من 121 مؤسسة تعليمية في العالم، كما أتاحت المسابقة دعم 13 فريقاً متأهلاً للسفر إلى مقر الشركة في الصين، للاطلاع على تجربة "هواوي" الرائدة عالمياً في تقنية المعلومات والاتصالات.