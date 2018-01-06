50 طالباً من الجامعة القاسمية يؤدون العمرة

الشارقة 24:



عاد إلى أرض الدولة، يوم الجمعة، خمسون طالباً من الجامعة القاسمية، بعد أدائهم مناسك العمرة على نفقة جمعية الشارقة الخيرية، ضمن حملة تيسير عمرة التي أطلقتها الجمعية، ضمن مبادراتها لليوم الوطني.



وأعرب الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية عن تقديره لجهود جمعية الشارقة الخيرية، وما تقوم به من أعمال جليلة القدر في التواصل مع المحسنين، وطرح الحملات المباركة التي تلبي فئات عديدة، ومن بينها إتاحة زيارة البقاع المقدسة وأداء مناسك العمرة وتيسيرها.



وأشار إلى أن مبادرة الجمعية، ساهمت في تمكين خمسين طالباً من الجامعة القاسمية بأداء مناسك العمرة، ولفت إلى أن الطلبة أبدوا سعادتهم بهذه الرحلة الإيمانية، ودعاهم إلى مواصلة مشوارهم التعليمي والتفوق الدراسي.