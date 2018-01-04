جامعة الشارقة تستقبل وفداً طلابياً من جامعة كولورادو الأميركية

الشارقة 24:

استقبلت جامعة الشارقة وفداً من طلبة كلية إدارة الأعمال بجامعة كولورادوا بالولايات المتحدة الأميركية، بهدف تبادل الخبرات المعرفية والأكاديمية مع طلبة جامعة الشارقة والتعرف على المزيد من الثقافة والتعليم ومراكز الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع في بداية اللقاء بالوفد الزائر، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة تُعد الأولى على المستوى الدولي من حيث التعددية وتنوع جنسيات الطلبة الدارسين فيها، كما أن نجاح جامعة الشارقة يرجع إلى اهتمامها بتطوير العملية التعليمية كيفياً وليس كمياً، وأن الميزة الأساسية للجامعة ليست في تعدد البرامج الأكاديمية المطروحة للدراسة بها فحسب، ولكن في تلبية احتياجات المجتمع المحلي والإقليمي، كما وتتعاون جامعة الشارقة مع العديد من الجامعات العالمية في منح شهادات تخريج مشتركة بما يضمن حصول الخريج على أعلى مستوي من العلم والمعرفة في مجال تخصصه.

ومن جانبها قدمت الدكتورة نادية فرحات مدير إدارة التوجيه الأكاديمي واستقطاب الطلبة بالجامعة، عرضاً تعريفياً عن جامعة الشارقة تناولت خلاله وصفاً تفصيلياً لمرافق الجامعة وكلياتها والبرامج العلمية المطروحة فيها، والمراكز العلمية والمعاهد البحثية ومختبرات الجامعة واستديوهاتها، كما تناولت بالعرض والتوضيح كافة التسهيلات والخدمات المقدمة للطلبة الدراسين فيها من قبل عمادتي شؤون الطلاب والطالبات، وأشارت إلى توجه جامعة الشارقة حالياً لتصبح جامعة بحثية أكاديمية، والمشاركة في إعداد برامج الابداع والابتكار والتدريب وتوفير الفرص الوظيفية لخريجي الجامعة.

وتم اصطحاب الوفد الزائر في جولة تفقدية لمرافق الجامعة ومكتباتها والمختبرات العلمية والكليات، وضم الوفد من جامعة كولورادو السيد سام توماس منسق عام الزيارة وأحد عشر طالباً وطالبة من الجامعة.