الجامعة القاسمية تطلق الدورة الثانية من مهرجان الثقافات الشهر المقبل

الشارقة 24:



كشفت الجامعة القاسمية عن تحضيراتها المكثفة، لإطلاق الدورة الثانية من مهرجان القاسمية للثقافات، والذي سينطلق في فبراير المقبل، تحت شعار "في قلوب العالم يا زايد".



وتباشر عمادة شؤون الطالبات في الجامعة، دعوة طلبة الجامعة والذين ينحدرون من أكثر من ستين دولة، للمشاركة في المهرجان، والتفاعل مع أحداثه التي تتواكب مع عام زايد، وتعبر عن روح مؤسس الدولة، وما قام به من إنجازات ومشاريع في مختلف دول العالم.



وأشارت أحلام حمدان بن جرش مساعد مدير الجامعة لشؤون الطلبة بالجامعة القاسمية، إلى أن المهرجان يحمل شعاراً هو من أغلى الأسماء على قلوبنا وقلوب شعوب الأرض، ألا وهو اسم مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأكدت أن الطلبة سيشاركون من خلال تمثيل دولهم وعادات شعوبهم وتقاليدهم وتاريخهم، فضلاً عن التركيز على ركن يبرز إنجازات الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في دولهم والتي تنسجم مع "عام زايد".



من جهته، أشار الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، إلى أنه وفي إطار احتفالات الدولة وتوجهاتها المباركة لعام 2018 ليكون عام زايد، سينطلق المهرجان ليعبر طلبة الجامعة من خلال فعالياته عن إنجازات مؤسس الدولة في أوطانهم .



ولفت إلى أن المهرجان سيضم عدداً من الفقرات الرئيسية على المسرح الخارجي، بمشاركة كل الدول المشاركة، والركن المميز هذا العام لدولة الإمارات، لإبراز إنجازاتها وتطورها وتاريخها وتراثها وعاداتها وتقاليدها، وتعريف طلبة العالم بتاريخ الدولة وتطورها.