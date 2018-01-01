الجامعة القاسمية وجمعية الإمارات للإبداع توقعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24:

وقعت الجامعة القاسمية، الأحد، بمقرها مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للإبداع، لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات وتأسيس شراكة دائمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وقع المذكرة من جانب الجامعة القاسمية الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة، ومن جانب جمعية الإمارات للإبداع الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتنص بنود مذكرة التفاهم التي تستمر مدة 3 أعوام على تعاون الجانبين في طرح وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل في مجالات الإبداع والابتكار والتعاون أيضاً في مجال تبادل ونشر البحوث والدراسات العلمية والاستشارات الخاصة بدعم وتمكين المواهب والإبداعات الوطنية في مجتمع الدولة والاستفادة من الخبراء والباحثين لدى الطرفين في هذا المجال.

وقال الأستاذ الدكتور رشاد سالم إن الجامعة القاسمية تعمل على توفير بيئة علمية قادرة على إرساء تقاليد راسخة للبحث العلمي في مختلف حقول المعرفة ولعب دور رئيسي في تطوير المجتمع المحلي وتوفير مختلف الخدمات التأهيلية للمساهمة في تدريب وتطوير الأفراد في شتى المجالات.

من جانبه قال الشيخ خالد بن حميد القاسمي إن جمعية الإمارات للإبداع هي جمعية ذات نفع عام تأسست في ديسمبر من العام 2016 هدفها دعم المبدعين والموهوبين من أبناء الدولة والمقيمين فيها وتتبنى هذه المواهب وتوفر لها مظلة تمكنها من إبراز إبداعاتها ومواهبها.

وأكد الشيخ خالد بن حميد القاسمي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك الكثير من المواهب والعقول المبدعة التي تحتاج إلى رعاية ودعم وتشجيع حتى تستطيع أن تبدع وتبتكر وتعرض إبداعاتها على الآخرين وقد وجدت هذه الجمعية لتتبنى هذه المواهب وتوفر لها مظلة تمكنها من إبراز إبداعاتها ومواهبها.