الجامعة القاسمية تطلق جائزتها الدولية "للقرآن والسنة" يناير المقبل

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، تطلق الجامعة في يناير 2018 الدورة الرابعة لجائزة الجامعة القاسمية الدولية للقرآن الكريم والسنة النبوية للطلبة الذكور والإناث من داخل وخارج الدولة في فروع "القرآن كاملاً والعشرون جزءاً والعشرة أجزاء والخمسة أجزاء وفرع السنة النبوية"، بإجمالي جوائز تصل إلى 300 ألف درهم.

وقال الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية ان جائزة الجامعة القاسمية الدولية للقرآن الكريم والسنة النبوية هي نتاج جهد فريق عمل متكامل حيث انتقلت الجائزة من مستوى محلي وإقليمي إلى مستوى دولي، وتطمح اللجنة المنظمة للجائزة للوصول إلى مختلف دول العالم لتحظى بمشاركة طلبة علم يشاركون في حفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن دولة الإمارات بصفة عامة تولي القرآن الكريم اهتماماً كبيراً وإمارة الشارقة بصفة خاصة لها مؤسساتها في هذا المجال ولعل ما تحظى به الشارقة من رقي وتقدم يعود لاهتمامها بكتاب الله الذي هو صمام الأمان في بناء الإنسان على هدى وبصيرة، مشيراً إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد خلال العام الجاري 2017 إنشاء كلية للقرآن الكريم تعنى بجميع العلوم والقراءات والدراسات الخاصة بالقرآن الكريم تسمى "كلية القرآن الكريم"، ضمن كليات الجامعة وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتعنى عناية تامة بالقرآن الكريم وعلومه وقراءاته وتفاسيره والدراسات القائمة حوله وتتضمن عدة أقسام متخصصة في القراءات وعلوم القرآن وغيرها.