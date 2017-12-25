الجامعة القاسمية تنمي مهارات طلابها خلال الإجازة

الشارقة 24:

نشاط مكثف وأعمال ودورات عديدة تنظمها الجامعة القاسمية لطلابها وطالباتها ضمن العطلة الحالية التي يقضيها الطلبة في رحاب الجامعة بعد انتهاء الامتحانات مؤخراً.

وتباشر عمادة شؤون الطلبة في الجامعة القاسمية تنظيم العشرات من البرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية لإشراك كافة الطلبة في فعالياتها وأهدافها والتي تنوعت بتنوع مسمياتها والقيمة التربوية المتحصلة منها لتمكين الطلبة من الاستفادة منها بشكل كبير لاسيما الجنسيات العديد التي تدرس بالجامعة ويزيد أعدادها عن 60 جنسية.

وبدأت عمادة شؤون الطلبة بإعداد وتنظيم برنامج فعاليات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017/2018، والتي تركز فيها على دعم مهارات وخبرات الطلبة المختلفة، ودعم استقطاب الموهوبين والعمل على تبنيهم وتوجيه طاقاتهم بما يخدم الطالب والمجتمع وينمي مواهبهم.

وتشتمل فعاليات الجامعة دورات تدريبية شملت "اتيكيت لغة الجسد"، قدمها الدكتور عطاء عبد الرحيم القائم بأعمال عميد كلية الاتصال بالجامعة، بجانب تنظيم حملة "سكني مسؤوليتي".

الفعاليات لم تقتصر على الأنشطة الثقافية والمجتمعية، بل شملت يوماً رياضياً شاطئياً تضمن دورات رياضية وبطولات رياضية داخلية في تنس الطاولة والبلياردو والبيبي فوت، وعرض أفلام وثائقية هادفة والقيام برحلات ثقافية إلى معرض التراث الإسلامي، فضلاً عن مشاركة الطلاب في المسرح الكشفي بمفوضية الكشافة بالشارقة.

والبرنامج متواصل خلال العطلة الحالية من خلال مشاركة الطلبة في رحلات ضمن برامج "تعرف إلى الإمارات" والتي تركز على زيارة الأماكن السياحية والثقافية المختلفة في الدولة بشكل عام.

وأكد الاستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية على أهمية الأنشطة التي تنظمها الجامعة حالياً خلال العطلة الربيعية للطلاب والطالبات خاصةً أن عدداً من الطلبة يقضون أجازتهم في الجامعة، الأمر الذي حتم على الجامعة من خلال عمادة شؤون الطلبة في طرح برامج تنمي مواهبهم وتدفعهم إلى الاستفادة من عطلتهم الحالية في برامج ومناشط مفيدة.

وأشار إلى أن البرامج متنوعة وتنمي القدرات من خلال طرحها لعدد من الجوانب الثقافية والفنية والوطنية والترفيهية، علاوةً على الرياضة والتي تتكامل مع أهداف الجامعة التربوية والتعليمية وفرص تنمية قدرات وشخصية الطالب والطالبة وتعريفهم بمجتمع الإمارات.