"أميركية الشارقة" توقع اتفاقية تعاون مشترك مع مستشفى زليخة

الشارقة 24:

وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة اتفاقية مع مستشفى زليخة لتسهيل التعاون المشترك في مجالات البحوث والتدريب الميداني للطلبة والمنح الدراسية.

وتأتي الاتفاقية كجزء من التزام الجامعة بتعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة. ووقع الاتفاقية في الحرم الجامعي مؤخرا، الدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، وطاهر شمس، المدير الإداري لمجموعة زليخة للرعاية الصحية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تعزيز اهداف الدولة في رفع المعايير الاكاديمية والبحثية ووضع معايير عالمية تتماشى مع رؤيا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس أميركية الشارقة.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، تجري كل من الجامعة والمستشفى أنشطة بحثية مشتركة، مستفيدة من خبرات ومصادر كل منهما، وتوفر منحاً دراسية للطلبة. وأعرب مستشفى زليخة عن الاهتمام بتسجيل بعض من موظفيه في برنامج الماجستير في هندسة الطب الحيوي في الجامعة الأميركية في الشارقة. وتوفر الاتفاقية أيضا دعماً للتدريب الميداني للطلبة الجامعة وللمشاريع البحثية والإرشاد المشترك لأطروحات طلبة الدراسات العليا بالإضافة الى المشاريع المتعلقة بالرعاية الصحية وتوفير الدعم للإبداع والابتكار واستخدام التطور التكنولوجي في الرعاية الصحية.

وتحدث الدكتور شيرفيه قائلاً: "مع إطلاق برنامج الماجستير في الهندسة الطبية الحيوية، نأمل بتلبية الطلب المتزايد على تخصص الهندسة الطبية الحيوية في قطاع الرعاية الصحية والبحوث الطبية."

وعلق طاهر شمس على مذكرة التفاهم مع أميركية الشارقة قائلاً: "عبر هذا التعاون مع الجامعة، سنركز على تطوير المهارات المحلية. ان توفر التعليم العملي والبحوث والتنمية سيجعل المناهج شاملة وستهيئ الطلبة للسعي نحو مهن في قطاعي الرعاية الصحية والهندسة."