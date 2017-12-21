جامعة الشارقة تنظم اللقاء التعريفي للجنة التنفيذية لرابطة الخريجين

الشارقة 24:

التقى الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع والمشرف العام على رابطة الخريجين بالمرشحين لرئاسة وعضوية اللجنة التنفيذية لرابطة الخريجين، بهدف اطلاعهم على مهام اللجنة التنفيذية للرابطة وآلية التصويت لاختيار أعضاء اللجنة.

استهل الدكتور صلاح طاهر الحاج اللقاء بالترحيب بالمرشحين وصرح قائلاً: "أصبحت جامعة الشارقة منارة للثقافة ومجالات متعددة جعلتها تصبح من أكبر الجامعات في الدولة من ناحية عدد الطلبة والتخصصات والبرامج المطروحة التي تخدم سوق العمل، كما أن الجامعة تسخر كل إمكانياتها والتسهيلات والامتيازات للخريج وما كانت لتصل إلى هذا التميز الذي توصلت إليه في خدمة المجتمع إلا من خلال الخريجين سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، ونحن نسعى من خلال الرابطة للتواصل مع الخريجين الذين نفخر دائماً بنوعيتهم لا بعددهم، ونرحب بهم دائماً في رابطة الخريجين لخلق حلقة وصل ما بين الجامعة والخريجين".

بدأت الجلسة بعرض أهداف رابطة الخريجين التي تكمن في الاستفادة من المرافق العلمية التي توفرها الجامعة لدعم أعضاء الرابطة وتحفيزهم على التزود بالمعارف المختلفة في الجامعة، وتوعية الخريجين بأهمية دورهم في تطوير خطط المناهج التعليمية، إلى جانب تنمية العمل التطوعي الجماعي حول الموضوعات العامة التي تخص المجتمع، وتوفير منبر للخريجين لطرح قضاياهم وهمومهم وتطلعاتهم، فضلاً عن إبقاء الخريج على اتصال دائم بالمناخ الأكاديمي والعلمي لتبادل الآراء وتحديث معلوماته العلمية بمتابعة ما يستجد من تطورات علمية من خلال ما توفره الجامعة للرابطة من قنوات التواصل بينها وبين المجتمع الجامعي بهيئاته المختلفة وإشراك الخريجين في فعالياتها وأنشطتها المختلفة، ومن ثم تم تقديم نبذه عن إدارة رابطة الخريجين التي يتولى تصريف شؤونها "اللجنة التنفيذية"، والتي تعمل تحت الإشراف العام لنائب مدير الجامعة، وتتكون من رئيس وثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل خريجي الجامعة بشرط أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تم التطرق إلى مناصب واختصاصات اللجنة التنفيذية في إعداد الخطط والبرامج والمشاريع ودراسة قضايا الخريجين والمساهمة في توفير الدعم والرعاية للأنشطة والبرامج، ودور مكتب رابطة الخريجين في الإجراءات التنسيقية للخطط والبرامج التي تقترحها الرابطة، وفي نهاية اللقاء، تم التعرف على آليه التصويت للمرشحين من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية.