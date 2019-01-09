"اندبانداس " تزاوج الفلكلور المصري بالإيقاع الفرنسي

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعطيت إشارة البدء للعام الثقافي مصر-فرنسا 2019 مساء الثلاثاء في القاهرة بمناسبة بدء تقديم عرض راقص مصري-فرنسي في أوبرا القاهرة.

وافتُتحت الاحتفاليات الثلاثاء في القاهرة بعرض للرقص الكلاسيكي والحديث بعنوان "اندبانداس "خليط من كلمتي استقلال، ورقص باللغة الفرنسية "، وأدى العرض راقصون وراقصات من أوبرا باريس، وأوبرا القاهرة.

وأوضح سفير فرنسا في القاهرة ستيفان روماتيه في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء في دار الأوبرا، بحضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، ووزير الآثار خالد العناني، أنه قبل عام عندما كان الرئيس المصري في باريس مع الرئيس الفرنسي قررا أن يكون العام الحالي، 2019، عام لقاءات ثقافية بين البلدين.

وسيتم تنظيم فاعليات ثقافية في شتى الفروع من "الفنون البصرية، والأدب، والرقص، والموسيقى" على امتداد العام في كل من مصر وفرنسا.

وفي باريس، سيميز العام الثقافي خصوصاً معرض حول توت عنخ آمون سينطلق 23 مارس ويستمر حتى 15 سبتمبر.

ويشهد العام 2019 الاحتفال بمرور 150 عاماً على افتتاح قناة السويس، وهو إنجاز مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلاقات المصرية- الفرنسية، وسيُقام في القاهرة في سبتمبر 2019 معرض سبق أن نُظم في فرنسا يحمل عنوان "ملحمة قناة السويس".