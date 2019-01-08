"شانيل" تُمازج بين الأزياء الفرنسية والساعات السويسرية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت دار "شانيل" الفرنسية، الإثنين، أنّها اشترت حصة في مصنع "كينيسي" السويسري للساعات بعد أشهر قليلة على دخولها رأسمال ماركة ساعات في جنيف.

وأوضحت مجموعة المنتجات الفاخرة في بيان أن الخطوة تسمح لها الاستمرار في تعزيز موقعها بصناعة الساعات الفاخرة، ولم تشر بالضبط إلى الحصة التي استحوذت عليها في رأسمال "كينيسي".

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار بوشر العام 1993، ويهدف إلى توفير تصاميم جميلة وآليات عالية الجودة لمنتجاتها.

وأوضحت "شانيل" أنها ستقدم خلال معرض الساعات "بازلوورلد" في مارس المقبل تصميماً جديداً بآلية أوتوماتيكية من صنع كينيسي.

وأعلنت الدار في سبتمبر الماضي شراء حصة صغيرة في شركة "جورن" لصناعة الساعات في جنيف، التي تنتج ساعات فاخرة جداً لا تتجاوز 900 في السنة.

وبلغت إيرادات دار "شانيل" 9,6 مليارات دولار في العام 2017.