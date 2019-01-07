"البريكست" يفجر قريحة أدباء بريطانيا بروايات ملهمة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

يُشكل الخروج من الاتحاد الأوروبي في المجتمع البريطاني المنقسم بشدة حيال المسألة، مصدر إلهام للكتاب في مجالات أدبية مختلفة من الروايات السياسية، والمنشورات الاستشرافية الساخرة.

ويمكن تلمّس أثر هذا الخروج المرتقب قريباً في إصدارات كتّاب معروفين من أمثال آلي سميث وجوناثان كو وأيضاً لدى روائيين مبتدئين مثل جيمس سيلفستر.

وقد أطلق على المنشورات الأدبية المتصلة بهذا النوع اسم "بريكس-ليت"، وهي كلمة إنكليزية مركبة تجمع بين "بريكست" أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و"ليترتشر" أي الأدب.

وتتنوع هذه النصوص بين الديستوبيا، أي عالم الواقع المرير، الذي يتصوّره أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي، والإصدارات التي تنطوي على تحليل للانقسامات بين البريطانيين.

ويفيد دانيال هيسكوكس مؤسس دار نشر مستقلة صغيرة، بأن النصوص التي تلقاها في السنوات الأخيرة، تتراوح بين حدّي الديستوبيا القاتمة، والحنين الحديث العهد نسبياً، مضيفاً، هذا الأمر يعكس الاتجاه الذي تسلكه الأحاديث الخفيفة المتداولة في هذا الشأن.

ونشر هيسكوكس العام الماضي رواية "تايم أوف لايز" "زمن الأكاذيب" لدوغلاس بورد والتي تدور أحداثها المتخيلة في بريطانيا سنة 2020 بعد انتخاب حاكم أشبه بدونالد ترامب البريطاني.

أما بورد وهو موظف حكومي سابق فيوضح أنه اختار الكتابة بعدما ساءه كمّ الجهل والازدراء الموجودين بين الطبقة الحاكمة والشعب، ويؤكد أن للروايات هامش تتحرّك فيه مختلف تماماً عن وسائل الإعلام.

ويستخدم البعض الكتابة للإضاءة على الانقسامات المرافقة لاستفتاء يونيو 2016، الذي قرر بنتيجته البريطانيون خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وقد طلب الناشر الأوروبي "بيرين" من الكاتب أنتوني كاترايت تأليف رواية للرد على الانتقادات بشأن "بريكست". وفي هذه الرواية القصيرة بعنوان "ذي كات" يروي الكاتب قصة حب بائس بين مخرج وثائقيات من سكان المدينة وعاملة ريفية.

وفي منطقة ريفية في ويست ميدلاندز، يواجه أبطال القصة صعوبة في التفاهم بما يعكس حالة الوطن ككلّ.

وتدور أحداث بعض المنشورات الأدبية المستوحاة من "بريكست" في مناطق بريطانية غالباً ما يتجاهلها الأدب، مثل معقل مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي في شرق إنكلترا الذي ركّزت عليه قصة "ميسينغ فاي" لآدم ثورب، أو منطقة ويست ميدلاندز، حيث تدور بشكل رئيسي أحداث قصة "ميدل إنغلاند" لجوناثان كو.

ويروي ثورب قصة فقدان مراهقة تعيش في مجمّع متداع كبير، ولقد كتب القسم الأكبر من روايته قبل الاستفتاء واختار مسرحاً لأحداثها مدينة صغيرة في لنكولنشاير شرق إنكلترا، ولم تتحول القصة إلى رواية إلا بعدما ظهر "الفقر واليأس" اللذان رصدهما الكاتب كأحد آثار الاستفتاء.

ويشير إلى أن الروائيين يجب أن يرصدوا بدقة الإشارات التي يجهلها السكان بشكل عام.

وتلفت الروائية أماندا كريغ إلى أن دور الكتّاب يكمن أيضاً في إرغام الناس على التفكير وتلمّس الأمور، التي تؤثر سلباً عليهم.