موضة أزياء الرجال تزدهر في عاصمة الضباب لندن

الشارقة 24 – رويترز:

قدم مصممون أزياء رجالية أنيقة من البدلات والملابس العادية في أسبوع الموضة الذي بدأ السبت 5 يناير في لندن ويستمر لغاية 7 من نفس الشهر.

ورغم أنه أصغر من أسبوع الموضة للنساء، فإن الحدث الذي يُقام مرة كل عامين يجذب إلى العاصمة البريطانية متابعي الموضة، الذين يحرصون على التعرف على أحدث خطوط الموضة في سوق آخذ بالنمو.

وذكرت شركة مينتل لأبحاث السوق بأن مبيعات ملابس الرجال في المملكة المتحدة زادت أكثر من 5% لتصل إلى 15.9 مليار جنيه استرليني "20 مليار دولار" العام الماضي مقارنة مع عام 2017.

ومن بين المصممين، الذين قدموا أزياء خريف وشتاء 2019 إدوارد كراتشلي وباربور ورايبورن.