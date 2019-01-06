مهاجرون يحتجون على إغلاق مأوى في تيخوانا بالمكسيك

الشارقة 24 – رويترز:

خطوات اتخذتها الشرطة الاتحادية، لإغلاق مأوى للمهاجرين في مدينة تيخوانا المكسيكية، أثارت احتجاجات من العشرات المتجهين للولايات المتحدة، الذين يقيمون هناك بعد وصولهم قادمين من أميركا الوسطى.

ومثل وصول آلاف المهاجرين في الأشهر الأخيرة، والكثير منهم يفرون من الفقر والعنف في هندوراس، تحدياً للرئيس المكسيكي الجديد، في الوفاء بالتعهدات بحماية المهاجرين في المكسيك، حيث تجعل الولايات المتحدة من الصعب، بشكل متزايد، عليهم عبور الحدود.

ولم يوضح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي بدأ ولايته الشهر الماضي، بعد كيف سيحسن الظروف التي وصفها بالبائسة لمن يشقون طريقهم لآلاف الأميال عبر المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة.

وعزا مسؤولون في تيخوانا إغلاق المأوى لأسباب صحية، لأن الموقع مكتظ وضعيف الإضاءة، ويفتقر إلى المرافق المناسبة لإعداد الطعام.

وأبلغ مسؤولون المهاجرين، أن بإمكانهم الانتقال إلى المأوى الأكبر الذي تديره الحكومة الاتحادية، على بعد نحو 11 كيلومتراً من الحدود.