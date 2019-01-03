معبد "سيبي توتيك" شاهد على حضارة الأزتك في المكسيك

الشارقة 24 – د. ب. أ:

أعلن المعهد الوطني لعلوم الأجناس والتاريخ الأربعاء، اكتشاف خبراء الآثار في وسط المكسيك، لأول معبد للإله "سيبي توتيك"، "إله الخصوبة" الذي كانت تعبده قومية الأزتك المحلية، والتي كانت موجودة قبل الغزو الإسباني.

وعثر المنقبون عن الآثار على مذبحين اثنين وتمثالين لجمجمتين سُلِخ جلد الرأس عنهما، وجذع بشري من الحجر، وذلك داخل قبو على شكل هرم بمنطقة نداتشيان تيهواكان الأثرية، في ولاية بيوبلا المكسيكية.

ويعتقد العلماء أن الجذع الذي كان مكسوا بجلد بشري تم التضحية بصاحبه قربانا للآلهة، يمثل الإله "سيبي توتيك". وكان أفراد قومية الأزتك يعبدون هذا الإله باعتباره مصدراً للنمو والخصوبة.

وأفاد عالم الآثار نويمو كاستيللو بأن مبنى المعبد الذي استخدم خلال الفترة بين عامي 1000 و1260 ميلادية، به معالم مواقع تقديم الأضاحي والقرابين التي تصنفها المصادر الوثائقية.

وكان يتم قتل السجناء عند المذبح الأول، وسط مباريات المصارعة أو بالسهام، ثم يتم نزع جلودهم عند المذبح الثاني، ويرتدي كهنة المعبد جلود الضحايا كثياب أثناء طقوس التعبد.

وتم العثور على أدلة وجود هذا المذهب الديني في الماضي لدى حضارات أخرى، غير أن الاكتشاف الذي تم في ولاية بيوبلا، يمثل أول معبد كامل يتم العثور عليه.