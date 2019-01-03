جهود المجتمع المدني تتفانى لتعويض تقصير الدولة الرومانية

الشارقة 24 – أ ف ب:





تشهد رومانيا التي تعاني من بنى تحتية متهالكة، نشاطاً متزايداً في صفوف المجتمع المدني، الذي سئم من انتظار أن تتولى السلطات زمام الأمور، مع حملة لجمع الأموال، لبناء مستشفى أو التطوع لشق طريق جديد.

وتؤكد أوانا يورغيو التي تقف وراء جمعية دارويستي فياتا "أعط الحياة"، أنها عندما شاهدت ثلاثين طفلاً مصابا بمرض السرطان ينتظرون في طابور مع أهاليهم أمام مرحاض واحد في أحد مستشفيات بوخارست، شعرت بغضب شديد وأردت أن تقوم بشيء.

وكان أن أطلقت مع كارمن أوسكاتو المجازة مثلها بالاقتصاد في ديسمبر 2017 نداء، للتبرع بغية بناء مستشفى للأورام السرطانية للأطفال في بوخارست.

وتضيف أوسكاتو التي شاركت في تأسيس الجمعية، أنه في غضون ثلاثة أسابيع تم جمع أربعة ملايين دولار، ما شكل ظاهرة اجتماعية وموجة تعاطف ومساهمة غير مسبوقة.

وبعد سنة على ذلك، ينشط عمال في ورشة بناء أول مستشفى في البلاد يمول حصراً من تبرعات خاصة.

وقد تولت رومانيا الثلاثاء الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ انضمامها إليه في العام 2007، إلا أن البنى التحتية العامة في البلاد في حالة يرثى لها.

وفي حي آخر في بوخارست يضع متطوعو جمعية "ماجي كامب" اللمسات الأخيرة على مبنى سيؤوي عائلات أطفال، يعالجون من مرض السرطان.