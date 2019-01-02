لقب عاصمة الثقافة ينتشل ماتيرا الإيطالية من البؤس إلى المجد الأوروبي

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

كانت ماتيرا قبل نصف قرن مصدر خجل لإيطاليا بسبب فقرها المدقع، إلا أن المدينة حسنت صورتها، وتمكنت من إنقاذ كهوفها وقصورها الباروكية وكنائسها القديمة، واختيرت عاصمة أوروبية للثقافة لعام 2019.

ويوضح رئيس بلدية مدينة ماتيرا في جنوب البلاد رافايل دي روجيري صحيح لقد انتقلنا من الخزي إلى المجد، وكان رئيس الوزراء الإيطالي السابق ألتشيده دي غاسبيري أحد مهندسي الوحدة الأوروبية، وصف في الخمسينات المدينة بأنّها مصدر خجل وطني بسبب ظروف البؤس فيها، وكان سكانها في تلك الفترة يقيمون في كهوف تعود إلى العصر الحجري القديم من دون كهرباء ولا مياه جارية، أو قنوات صرف صحي، وبعد نصف قرن على ذلك، تطمح المدينة لاستقبال مئات آلاف الزوار لاكتشاف ثقافتها وتراثها في هذه الكهوف نفسها، التي رمم عدد كبير منها.

ويبين باولو فيري مدير مؤسسة "ماتيرا-بازيليكاتا 2019" بعد توليه لفترة طويلة إدارة معرض تورينو العريق للكتاب "شمنال" نريد أن يعيش الشخص، الذي يزور ماتيرا تجربة جميلة.

وتعتبر ماتيرا ثالث أقدم مدينة في العالم بعد حلب في سوريا وأريحا في الضفة الغربية المحتلة، وهي تضم منازل محفورة في الصخر تطل على وديان سحيقة تسمى "ساسي"، وثمة آثار تثبت وجود الإنسان فيها منذ ثمانية آلاف سنة.

ويؤكد رئيس البلدية فيري بأنه يريد سياحة بطيئة أملاً باستقطاب هواة الفن بدلاً من أعداد كبيرة من السياح في يوم واحد، ولتحقيق ذلك، وُضع برنامج يتضمن 300 عرض، وورشات عمل، ومعارض تراوح بين الموسيقى، وفن الطبخ، مروراً بالقراءات العلنية، ويؤكد كل شخص يجب أن يساهم بشيء مثل كتاب، أو أن يوضح كيف يريد المساهمة في تحسين الثقافة الأوروبية.

ويمكن لمواطني ماتيرا دفع مبلغ 19 يورو للحصول على "جواز سفر" يسمح لهم بحضور كل الفاعليات، وهم مدعوون إلى الاستلهام من مناظر المدينة، وأجوائها لكتابة نصوص، وإنجاز منحوتات واستحداث منشآت ستتحول بدورها إلى معرض.

وتوضح الفرنسية أريان بيو المكلفة البرنامج الثقافي ماتيرا 2019، أن دور العاصمة الأوروبية للثقافة هو تسهيل نمو منطقة ما، وتبدو المهمة شاقة في مدينة ماتيرا، التي لا تحظى بمطار ولا قطارات سريعة، فيما الطرقات المؤدية إليها متعرجة وعلى حافة وديان.

وماتيرا مدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية منذ العام 1993الأمر الذي ساهم في شهرتها، وقد صورت أفلام كثيرة حول أيام المسيحية الأولى في أزقتها التاريخية الضيقة بما في ذلك فيلم "ذي باشن أوف كرايست" لميل غيبسون.

وتفيد بيو " بأن ماتيرا تُنادي أوروبا وأوروبا تنادي ماتيرا"، لكن باتريزيا كابريوتي التي تملك متجرا للملابس غير مقتنعة بمشروع العاصمة الأوروبية للثقافة، وتوضح أن هذا المشروع بعيد جداً عن الواقع، وتخشى أن تتحول المدينة إلى بندقية أخرى مع اجتياح السياح.

ويعج الجزء الأسفل من ماتيرا الذي يضم 150 كنيسة تتضمن رسوما جدارية قديمة بالعمال الذين يجهدون لترميم منازل حولت إلى فنادق صغيرة.

وقرب كنيسة العذراء في فيرتو العائدة للقرون الوسطى، يقف الشاب بتو كوشيانا عارضاً على السياح خدمات نقل على دراجته النارية الصغيرة، ويشير الشاب إلى أنه ما كان ليتصور أن هذه المغاور العائدة إلى مرحلة ما قبل التاريخ، ستجهز بخدمة الإنترنيت النقال، أو بحمامات "جاكوزي".