الصحافة بين كماشتي أداء الأمانة وأزمة السلامة

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكر الاتحاد الدولي للصحافيين، الإثنين، أن عدد الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين قُتلوا العام الجاري أثناء تأدية عملهم ارتفع إلى 94.

وعكس هذا الرقم، ارتفاعاً من 82 قتيلاً في عام 2017، مسار الاتجاه التنازلي في الأعوام الثلاثة السابقة.

ومن بين القتلى 84 يعملون بالصحافة والتصوير، بالإضافة إلى 10 موظفين إعلاميين، من بينهم سائقون وأفراد حماية.

وقضى الصحافيون والإعلاميون نحبهم في عمليات قتل مستهدفة، وتفجيرات وحوادث إطلاق النار.

ومن بين الضحايا 6 نساء، بالإضافة إلى وقوع 3 حالات وفاة أخرى مرتبطة بالعمل.

وسُجلت أفغانستان كأخطر مكان للعمل الصحافي، حيث فقد 16 من العاملين في وسائل الإعلام حياتهم، وقُتل في المكسيك 11 من العاملين في وسائل الإعلام، حيث تستهدف الجريمة المنظمة الصحافيين في كثير من الأحيان.

وقُتل 9 في اليمن، و8 في سوريا، و7 في الهند، و6 في الصومال، و5 في كل من باكستان والولايات المتحدة.

وأوضح الاتحاد الدولي للصحافيين في بيان، بأن القائمة ترسم حالة من أزمة السلامة المستمرة في الصحافة.

وطالب رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين، فيليب ليروث، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتبني ميثاق حول أمن وحماية الصحافيين، تم تقديمه إلى بعثات الأمم المتحدة بنيويورك في أكتوبر.

وأفاد بأن هذا الميثاق، يدعم المهنة ككل، وهو استجابة ملموسة للجرائم المرتكبة ضد الصحافيين في ظل الإفلات التام من العقاب.