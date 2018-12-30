ببغاوات كراكاس مهرجان ألوان في أدغال المدينة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تطير أسراب من الببغاوات الملونة مزينةً سماء مدينة كراكاس، وتحط على الشرفات بحثاً عن الطعام فريشها مهرجان ألوان يجمع بين الأحمر، والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي، مع شروق الشمس أو عند المغيب.

وتتنقل في مسارات متعرجة بين أشجار النخيل والمباني في العاصمة الفنزويلية، التي تشهد حركة نشطة ويكثر فيها التلوث، إذ يُشكل تكاثر هذه الطيور الجميلة حلماً لمحبي الطبيعة.

ويُجهل عن كيفية وصول هذه الطيور إلى المدينة، البالغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، لكن بعض الخبراء يشيرون إلى أن مهربي حيوانات ربما أدخلوها، أو أنها فرت من أقفاص أو حدائق حيوانات.

لكن كراكاس لا تُشكل موطنها الطبيعي، إذ أن الببغاوات تنتشر عادة في المناطق الحرجية في جنوب فنزويلا، بعضها عند الحدود مع البرازيل.

وينتشر في كراكاس خصوصاً نوع "ارا اراورانا" بريشه الأزرق والأصفر، كذلك تنتشر أيضاً ببغاوات باللونين الأحمر والأخضر "ارا كلوروبتيروس" وأخرى بالأصفر والأزرق والأحمر "ارا سيفيروس".

ويفيد عالم الأحياء دييغو دياس بأن الانطباع متفاوت، فمن جهة من الممتع أن نراها تقترب من المساكن، حيث تجد القوت وحسن الاستقبال، ومن جهة أخرى من المقلق أن نرى أنها لا تجد في الطبيعة القوت الذي تحتاجه، وينصح هذا الخبير بتجنب الاتصال المباشر مع هذه الحيوانات،

وإزاء التعايش الذي بات لا مفر منه، ينصح الأطباء البيطريون بتقديم الفاكهة والخضار، وبذور دوار الشمس إلى هذه الطيور.