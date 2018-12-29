طابع يصور قوات أميركية بغينيا على أنها "إنزال نورماندي" والشركة تعتذر

الشارقة 24 – رويترز:

قدمت شركة رويال ميل البريطانية للخدمات البريدية، اعتذاراً بعد أن أشار مؤرخون إلى أن تصميماً لطابع بريد كانت تعتزم إصداره في ذكرى إنزال نورماندي، أو ما يعرف باليوم "دي"، في فرنسا هو في الحقيقة صورة لقوات أميركية تتجه إلى شاطئ يبعد آلاف الأميال قبل الإنزال بأسابيع.

وكان الطابع، وهو واحد من 11 طابعاً بريدياً لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لإنزال قوات الحلفاء في يونيو من عام 1944، جزءاً من برنامج خاص لعام 2019 لاستعراض "أفضل ما هو بريطاني".

وأعلنت رويال ميل قبل الكشف عن هذا الخطأ، أن إصدار طوابع البريد، سيكون إحياء في الموعد، لذكرى جميع من شاركوا وسيستخدم صوراً من اليوم نفسه.

لكن بعد عرض الطابع على صفحة الشركة على تويتر، لاحظ مؤرخون وغيرهم أنه يظهر في الحقيقة قوات أميركية على ساحل غينيا الجديدة الهولندية، وهي جزء الآن من إندونيسيا، في مايو أيار من عام 1944 قادمة من سفينة إنزال لم تستخدم في اليوم"دي".

وكتبت الشركة يوم الجمعة على تويتر، معتذرة بشدة عن عرض لطوابع 2019 الخاصة التي شملت تصميماً اقترن بالخطأ بإنزال القوات في اليوم "دي".

وأضافت: "لم يُطبع تصميم الطابع، نود أن نطمئن عملائنا بأن هذه الصورة لن تكون ضمن المجموعة النهائية".