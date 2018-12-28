التدخلات الحكومية تثير الذعر بين مزارعي "كاكاو فنزويلا"

الشارقة 24 – رويترز:

واجه تاجر الكاكاو الفنزويلي فريدي جاليندو، السطو المسلح على الطرق السريعة، وخطف أفراد من عائلته، وتراجع جودة الحبوب عبر 19 عاماً أمضاها في تصدير هذه الحبوب، التي تشتهر بلاده بزراعتها، لكن محصول هذا العام حمل معه مصدراً جديداً للقلق ألا وهو تدخل الحكومة الاشتراكية في الصناعة.

ويؤكد جاليندو أن شاحنات محملة بحبوب الكاكاو غادرت مخزنه بوسط فنزويلا، أوقفها جنود في نقاط تفتيش، واحتجزوها لأيام ثم أجبروا السائقين على إنزال بعض الشحنات في مخازن تابعة للحكومة، ويضيف أن نحو 87 طناً من بضاعته، قيمتها 130 ألف دولار تقريباً كانت اختفت حين سمحت السلطات للسائقين بالرحيل.

ويضيف أن حاكم ولاية ميراندا يريد إنشاء شركة لتصدير الكاكاو، وإذا أصبح المشتري الوحيد سيؤدي هذا للاحتكار، مما يعني ثبات السعر، وهو ما سيدمر المزارعين، لا بد من وجود عرض وطلب.

وتحدث تجار آخرون في ولاية ميراندا، وهي ثاني أكبر ولاية منتجة للكاكاو في فنزويلا، عن تأخيرات ومصادرات مماثلة في الأشهر القليلة الماضية.

وأثار هذا قلق المزارعين والتجار، الذين يخشون من أن تستولي الحكومة على صناعتهم.

وأنشأت ولاية ميراندا هذا العام شركة حكومية يستطيع المزارعون بيع الكاكاو لها لتصديره، وصدرت 500 طن هذا العام وفقاً لحاكم الولاية هكتور رودريجيز، أي خمسة في المئة تقريباً من صادرات فنزويلا السنوية من الكاكاو.

وفي حين لم يجبر مسؤولو الولاية المزارعين المحليين على التصدير من خلال الشركة الحكومية، فإن كثيرين يخشون من أن يكون دخول الحكومة في تجارتهم مقدمة لتدخلات أكبر.