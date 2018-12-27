مغامرة في خريف العمر لفرنسي بعبور الأطلسي على برميل عائم

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





انطلق الفرنسي جان جاك سافان، الأربعاء، في محاولة لعبور المحيط الأطلسي على برميل عائم مستعيناً بدفع الموج.





وأعلن هذا الرجل الرياضي السبعيني عن مغامرته، التي بدأ التحضير لها منذ أشهر إذ الطقس رائع مع موج بارتفاع متر وسيتنقل بسرعة كيلومترين إلى ثلاثة في الساعة.

ويستعين سافان ببرميل أشبه بكبسولة فضائية بطول ثلاثة أمتار وقطر 2,1 متر وبزنة 450 كيلوغراماً، وهو مصنوع بطريقة تساعد على مقاومة الموج وأي هجمات محتملة من الحيوانات البحرية.

وفي داخل هذا البرميل ثمة مساحة 6 أمتار مربعة يمكن فيها النوم والطبخ مع مكتب للخرائط وناحية للتخزين، وعلى الأرضية هناك زجاج يسمح بمعاينة الأسماك.

ويأمل المغامر الذي يبلغ في 14 يناير سن 72 عاماً، في أن تدفعه التيارات البحرية طبيعياً من دون الحاجة إلى شراع أو مجاديف، وصولاً إلى الكاريبي وربما إلى باربادوس، لكنه يرغب في أن يحصل ذلك على جزيرة فرنسية، كالمارتينيك أو غوادلوب لأن الأمر سيكون أسهل من الناحية الإدارية وإعادة البرميل إلى فرنسا.

وقد خصص جان جاك سافان ميزانية قدرها 60 ألف يورو لهذه المغامرة جمعها خصوصاً بفضل حملة تمويل تشاركي.