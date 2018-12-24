مجلة "دير شبيغل" تُقاضي الصحافي كلاس لخيانة الأمانة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت مجلة "دير شبيغل" الأحد أنها سترفع دعوى قضائية على أحد صحافييها السابقين للاشتباه بأنّه اختلس تبرّعات لأيتام سوريين جُمعت بفضل مقال له يُثير أيضاً شكوكاً في صدقيته.

وذكرت المجلة بأنها تملك معلومات تُشير إلى أن الصحافي المعروف كلاس ريلوتيوس أطلق حملة تبرعات لمساعدة ضحايا تحدّث عنهم في أحد مقالاته، لكنه جمع المال في حسابه الشخصي.

وكتبت المجلة على موقعها الإلكتروني ستعطي دير شبيغل كل المعلومات للنيابة العامة.

وأقرّ الصحافي، بأنه اختلق قصصاً وشخصيات في 12 مقالاً.

وكشفت الصحيفة هذه القضية الأربعاء بعد استقالة الصحافي البالغ 33 عاماً في 16 ديسمبر الجاري، بعد ذلك، أخذ عدد من القراء يتصلون بالمجلة لمعرفة مصير الأموال التي تبرّعوا بها، والتي ظنّوا أنها ستذهب لأيتام سوريين يعيشون في شوارع تركيا.

ووصفت المجلة هذه الحادثة في عددها الصادر السبت بأنّها أسوأ ما قد يحدث مع مطبوعة، متعهّدةً ببذل كل ما يمكن لاستعادة صدقيتها، ومقرّةً بالضرر الذي تحدثه قضية كهذه على الثقة بها، وبالإعلام بشكل عام.