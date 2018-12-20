الصحافي الحائز على عدة جوائز يخترق قانون السلطة الرابعة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، الأربعاء، أنّ صحافياً فيها سبق أن حاز جوائز عدّة، يختلق قصصاً لتلفيق أخبار.

وكان كلاس ريلوتيسو 33 عاماً، قد تلقّى مطلع ديسمبر جائزة مراسل السنة عن مقال حول شباب سوريين، ساهموا في انطلاق تظاهرات 2011 ضد النظام.

وقدمّ استقالته الأحد للمجلة الأسبوعية، التي تعدّ من أهمّ المطبوعات الألمانية، بعدما وجّه له صحافي تعاون معه في مقال عن روايات من الحدود الأميركية المكسيكية، اتهامات في هذا الصدد، أقرّ ريلوتيوس بأنه اختلق تصريحات ومشاهد.

ويقدّر عدد المقالات التي لفّقها بـ 14، منها واحد عن يمني أمضى 14 عاماً في غوانتانامو من دون أي سبب وجيه، وآخر عن لاعب كرة القدم الأميركية كولن كابرنيك، الذي آثر الركوع عند بث النشيد الوطني خلال المباريات تنديداً بأعمال العنف عنصرية الطابع، وكان الصحافي قد ادّعى أنه قابل والديه.

وأعربت رئاسة تحرير "دار شبيغل" عن صدمتها لهذا التلفيق واسع النطاق، متعهدة بفتح تحقيق لمعرفة كيف تمّ نشر هذه القصص المفبركة، رغم وجود طاقم متخصص للتدقيق في صحة الأخبار.