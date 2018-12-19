روسيا ماضية في بيع صواريخ لتركيا رغم صفقة أميركية

الشارقة 24 – رويترز:





أعلن الكرملين الأربعاء أنه سيمضي في صفقة لبيع أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة "إس-400" لتركيا، رغم موافقة وزارة الخارجية الأميركية على بيع نظام منافس لأنقرة.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء، أنها وافقت على صفقة محتملة بقيمة 3.5 مليار دولار، لبيع أنظمة باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي لتركيا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أنه يجب النظر إلى الصفقتين كصفقتين منفصلتين، وأن موسكو بالفعل تستكمل بنود صفقة إمداد تركيا بمنظومة إس-400.

وأضاف أن روسيا تثق في أن أنقرة لن تكشف أسرار نظام إس-400 لشركائها في حلف شمال الأطلسي.