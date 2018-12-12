الشرطة تعلن "انتهاء الخطر" بعد تحذير من قنبلة بمقر "فيسبوك"

الشارقة 24 – رويترز:

صرحت الشرطة الأميركية بأن تحذيراً من وجود قنبلة، دفع السلطات إلى إخلاء مبنى في مقر شركة فيسبوك في وادي السيليكون، لكنها أعلنت "انتهاء الخطر"، بعدما أوضح تفتيش استغرق ساعات، عدم وجود أي علامات على وجود قنبلة.

وأعلنت نيكول آكير المتحدثة باسم شرطة مينلو بارك، أن شرطة نيويورك كانت قد تلقت بلاغاً من مجهول عن وجود قنبلة في مقر شركة فيسبوك، في مجمعها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، ونبهت السلطات المحلية.

لكن الشرطة أكدت لاحقاً أن المبنى آمن.

وأوضحت آكير أن الإخلاء اقتصر على مبنى من ثلاثة طوابق في مجمع الشركة، ولم يكن مبنى المقر لكن متحدثاً باسم الشركة أكد في بيان أنه جرى إخلاء "عدد قليل" من المباني في الموقع.

وإلى جانب فيسبوك تلقت يوتيوب، وهي شركة من الشركات الأخرى في وادي السيليكون، تهديداً أمنياً مؤخراً.

وفي مايو فتحت امرأة النار على مقر يوتيوب في سان فرانسيسكو، وجرحت ثلاثة، قبل أن تطلق النار على نفسها وتلقى حتفها.