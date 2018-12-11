دوقة ساسكس تتوج مصممة فستان زفافها بجائزة الأزياء

الشارقة 24 – رويترز:

قدمت ميجان ماركل جائزة الأزياء لكلير وايت كيلر، التي صممت فستان زفافها في لندن يوم الإثنين، لتنضم لعشاق الموضة في مراسم حضرتها أيضاً كايا جيربر، ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، التي فازت بجائزة عارضة العام.

وصعدت ماركل إلى خشبة المسرح في حفل يعج بالنجوم، حضره عشاق الموضة، ومغنون، وممثلون في الوقت الذي أعلن فيه، فوز كيلر بجائزة مصممة الأزياء النسائية في بريطانيا، لهذا العام.

وصممت كيلر، كبيرة المصممين بدار جيفنشي، فستان زفاف الممثلة السابقة إلى الأمير هاري.

ومنحت الجوائز في الحفل المخصص لجمع أموال لمجلس الأزياء البريطاني لعدد من المصممين الإيطاليين، منهم بيير باولو بيتشولي من دار أزياء فالنتينو، الذي فاز بجائزة مصمم العام.

وفازت دار جوتشي للأزياء الفاخرة بالعلامة التجارية للعام، بينما فازت الإيطالية ميوشيا برادا بجائزة الإنجاز المميز.

ومن الفائزين الآخرين، المصمم فيرجيل أبلوه، والمصممة ديمينا جاساليا، التي فازت بجائزة مصممة لوازم الأزياء لهذا العام، والمصمم كيم جونز، مدير القسم الفني بدار ديور للأزياء، الذي فاز بجائزة الإبداع والابتكار، لعام 2018.