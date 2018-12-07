خدمة الإنترنت تدخل إلى الهواتف المحمولة في كوبا

الشارقة 24 – رويترز:

يستطيع الكوبيون الدخول إلى شبكة الإنترنت من هواتفهم المحمولة، حالياً، وفقاً لما أعلنته شركة الاتصالات الحكومية "ايتيكسا" وهو ما يمثل حدثاً مهماً في الدولة التي ظلت لفترة طويلة، واحدة من أكثر الدول حرماناً من خدمات الإنترنت في نصف الكرة الغربي.

ويملك نحو نصف سكان كوبا البالغ عددهم 11 مليون نسمة، تقريباً هواتف محمولة، لكن لن يستطيع الجميع تحمل تكلفة خدمة الإنترنت على الهاتف.

وتأخرت كوبا كثيراً عن غيرها من الدول في امتلاك شبكة الإنترنت، لنقص الأموال وحصار تجاري أميركي دام طويلاً إلى جانب مخاوف بشأن تدفق المعلومات.