مدير المخابرات البريطانية يحذر روسيا من التدخل في الغرب

الشارقة 24 – رويترز:

حذر أليكس يانجر مدير جهاز المخابرات البريطانية "إم.آي 6"، الكرملين الإثنين، مطالباً إياه بعدم الاستهانة بالغرب بعد الاعتداء بغاز أعصاب على جاسوس مزدوج متقاعد في إنجلترا، والذي أثار المخاوف من الأنشطة الروسية السرية بالخارج.

وفي ثاني كلمة مهمة له منذ تعيينه في منصبه عام 2014، أكد يانجر أن روسيا تتخذ موقف "المواجهة الدائمة" مع الغرب، مشيراً إلى الهجوم بغاز للأعصاب على الجاسوس المتقاعد سيرجي سكريبال، في مدينة سالزبري الإنجليزية شهر مارس.

وبعد الهجوم أصدر حلفاء لبريطانيا في الغرب قرارات طرد دبلوماسيين روس، هي الأكبر من نوعها منذ ذروة الحرب الباردة.

وأعلنت بريطانيا أن عملاء جهاز المخابرات الروسي "جي.آر.يو"، استخدموا غاز الأعصاب نوفيتشوك في الهجوم على سكريبال.