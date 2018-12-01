الصين تتسلم مشتبهاً به في جرائم فساد من دولة أوروبية

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت وسائل إعلام رسمية، أن الصين تسلمت للمرة الأولى مشتبهاً به في جرائم فساد من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن عاد من بلغاريا مسؤول محلي سابق مطلوب بتهمة تقاضي رشا.

وذكر وسائل الإعلام الرسمية، أن المشتبه به ويدعى ياو، كان مسؤولاً محلياً في إقليم شيجيانغ بشرق الصين، وهرب من البلاد في ديسمبر عام 2005، بعد خضوعه لتحقيق في تلقيه رشاوى.

وأضاف التلفزيون أن الشرطة البلغارية اعتقلت ياو، الذي صدرت بحقه مذكرة حمراء من الشرطة الدولية "الإنتربول"، في 17 أكتوبر، ووافقت محكمة في صوفيا في وقت لاحق على تسليمه إلى الصين.

وتؤكد الحكومة الصينية، أن العديد من المشتبه بهم في جرائم الكسب غير المشروع، سلموا أنفسهم وعادوا من الخارج بمحض إرادتهم، رغم أن جماعات حقوق الإنسان أبدت قلقها من أن الصين تضغط في بعض الأحيان على أسرهم لتحقيق ذلك.