درج إيفل الفرنسي الشهير يحصد 169 ألف يورو في مزاد باريس

الشارقة 24 – رويترز:

أفاد متحدث باسم دار آرتكوريال للمزادات بأنّ جزءاً من الدرج الحلزوني الأصلي لبرج إيفل، أحد أشهر المقاصد السياحية بالعاصمة الفرنسية باريس، بيع في مزاد هذا الأسبوع مقابل 169 ألف يورو "190885 دولاراً" أي بثلاثة أمثال سعره المبدئي.

الفائز بالمزاد، وهو جامع مقتنيات من منطقة الشرق الأوسط لم يُذكر اسمه، حاز على ذلك الجزء من الدرج المعدني الذي يعود إلى 129 عاماً مضت، ويبلغ ارتفاع هذا الجزء 4.3 متر ووزنه 900 كيلوجرام تقريباً، ويتضمن نحو 25 درجة.

وكان هذا الجزء من الدرج ضمن مجموعة خاصة في كندا وكان واصلاً بين أعلى طابقين في برج إيفل وهو أحد 24 جزءاً من الدرج الذي جرى تفكيكه عام 1983، بعد تركيب مصعد بين الطابقين.

ويمكن مشاهدة باقي أجزاء الدرج في مواقع أخرى مثل حدائق مؤسسة يويشي في اليابان، وقرب تمثال الحرية في نيويورك، وفي ديزني لاند بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وكان الدرج معروضاً منذ 20 يوماً في ساحة دار المزادات بشارع الشانزليزيه في باريس.